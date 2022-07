Ein echtes David-gegen-Goliath-Spiel: Türkenfeld fordert Oberweikertshofen heraus

Gewaltig strecken musste sich der SC Oberweikertshofen (in Grün) im vergangenen Finale des Sparkassenpokals gegen den TSV Geiselbullach. © Peter Weber

Eine ganze Reihe von Gründen spricht für einen klaren Sieg des SC Oberweikertshofen beim diesjährigen Finale des Sparkassenwettbewerbs.

Oberweikertshofen – Zum einen spielt der SCO drei Klassen höher als Kontrahent TSV Türkenfeld. Zum zweiten tritt Weikertshofen als Titelverteidiger der vergangenen sechs Jahre an. Und drittens wird das Endspiel auch noch im Weikertshofener Waldstadion ausgetragen, also ein Heimspiel für SCO-Trainer Dominik Sammer. „Natürlich wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden“, sagt der neue Chef-Coach. „Wir werden von der ersten Minute an zeigen, wer den Pokal holen will.“

Sammer will die stärkste Elf aufs Feld schicken und nichts dem Zufall überlassen. „Für uns ist wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu starten.“ Den Weg ins Finale hat sein Vorgänger Günter Bayer geebnet. „Ich möchte das erfolgreich zu Ende führen und auch für ihn den Titel holen. Schade, dass er im Urlaub weilt. Aber ich bin mir sicher, er wird in Gedanken dabei sein.“

Türkenfeld ist krasser Außenseiter

Ganz anders sieht es auf Seiten von Gegner Türkenfeld aus. „Was soll ich bei dieser Ausgangslage sagen?“, meint TSV-Coach Dieter Birkner. „Jetzt geht die Reise für uns zu Ende.“ Zu große Hoffnungen macht er sich nicht. Da sei er Realist genug. Trotzdem ist er stolz. „Zu Beginn des Wettbewerbs hätten wir nie gedacht, dass wir so weit kommen. Es ist für uns das Spiel David gegen Goliath. Wir wollen Spaß haben und so lange wie möglich den Favoriten das Leben schwer machen.“

Als Nachteil sieht Birkner, dass der SCO bereits fast mit der Vorbereitung für die kommende Woche beginnende Landesliga fertig ist, während die unterklassigen Mannschaften, so wie seine Elf, noch nicht einmal mit der Vorbereitung begonnen haben, weil sie wesentlich später in die Saison starten. „Ich frage mich , mit welchen Erwartungen soll ich dahin fahren? Aber ich kenne meine Mannschaft und bin überzeugt, die Jungs geben alles.“

Die Partien am Sonntag

Vor dem Finale am 10. Juli findet zunächst um 15 Uhr das Spiel um Platz drei zwischen dem FC Eichenau und dem SC Fürstenfeldbruck statt. Um 17 Uhr beginnt das Endspiel. Beide Partien werden beim SC Oberweikertshofen ausgetragen.