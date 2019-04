Ü32-Oldies eröffnen Saison: SG Wildenroth mit 5:1 Erfolg

Türkenfeld gewinnt mit 1:0, Pöcking und Geiselbullach trennen sich 2:2

von Dieter Metzler

Auch die Punktspiele in den Kreisligen und -klassen der Ü32-Senioren haben begonnen. Nur die A-Klasse steigt erst am kommenden Freitagabend ins Geschehen ein.

TSV Türkenfeld - FC Deisenhofen 1:0 (1:0) – Der Auftakt ist zwar gelungen, ein fußballerischer Leckerbissen war es aber nicht, was die gastgebenden Kreisligisten abgeliefert haben, Dominik Herb erzielte mit einem Freistoß aus 17 Metern den entscheidenden Treffer (37.). Kurz vor dem Seitenwechsel hielt Torwart Carmine Giudice den knappen Vorsprung mit einer Glanzparade fest. Zur Pause musste der TSV verletzungsbedingt dreimal wechseln. Bis auf eine brenzlige Situation bissen sich aber die Gäste an der Defensive der TSV-Oldies die Zähne aus. Christian Schöpf hätte bei einem Konter alles klar machen können. „Ein Unentschieden wäre vielleicht in Ordnung gegangen“, meinte Herb nach dem Spiel. „Aber zum Saisonstart nehmen wir sehr gern die drei Punkte mit.“

SG Wildenroth - SG Unterpfaffenhofen 5:1 (1:0) – Erst nach der Pause nutzten die Kreisliga-Absteiger aus Wildenroth auch ihre Chancen beim Landkreisderby. „Wir wussten zu Saisonbeginn ja noch nicht so richtig, wo wir stehen“, meinte Manager Helmut Sauter. Bis zur Pause traf lediglich Sami Hoti. Mike Holzleitner und nochmals Hoti bauten den Vorsprung nach der Pause auf 3:0 aus, ehe die mit dem SV Puchheim kombinierten Germeringer durch Martin Kastenberger den Ehrentreffer erzielte. Der vom Partnerverein aus Inning nach Wildenroth gekommene Christian Mauser feierte mit dem Treffer zum 4:1 gleich einen gelungenen Einstand in der Kreisklasse. Den Schlusspunkt setzte Robert Maas.

SC Pöcking - TSV Geiselbullach 2:2 (1:0)– „Ein leistungsgerechtes Remis“, meinte TSV-Sprecher Hermann Fischer, wobei seine Kreisklassen-Oldies am Ende Glück hatten, als die Gastgeber eine Großchance versiebten. David Farnbacher feierte bei den Oldies ein gelungenes Debüt. Marcelo Mansilla erzielte den 1:1-Ausgleich und Florian Petsch traf zur 2:1-Führung, bevor er sich wegen Meckerns dann mit der Ampelkarte vorzeitig verabschiedete.