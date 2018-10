Überacker atmet auf: 3:2-Erfolg gegen den FC Landsberied

A-Klasse 1 kompakt

von Andreas Daschner

In einem hart umkämpften Match kann RW Überacker die vollen drei Punkte einfahren. Alkim Medineli erzielte das entscheidende dritte Tor.

Gruppe 1

SV Mammendorf II - SC Schöngeising 2:1 (0:1) – Am ungewohnten Freitagabendtermin beendeten die Mammendorfer die drei Spiele andauernde Siegesserie der Schöngeisinger. Dabei schienen die Gäste ihren Lauf zunächst fortzusetzen: Benedikt Gessele traf nach einer guten Viertelstunde zur SC-Führung. Doch nach etwa 20 Minuten drehten die Hausherren auf. „Wir haben immer an uns geglaubt“, sagte Mammendorfs Coach Lars Schulz. Marcel Wupperfeld glich nach einer guten Stunde aus, Michael Brunetti ließ in der 79. Minute das 2:1 folgen. Schöngeisings Julian Pusch (80.) und Ferdinand Wenig (84.) kassierten jeweils die gelbrote Karte.

FC Aich II - SC Malching 2:3 (0:1)– Beinahe hätten die Malchinger einen 2:0-Vorsprung noch verspielt. Andre Lang und Marius Schmuck hatten jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten getroffen. Doch die Aicher kamen zurück ins Spiel. Dank zweier Treffer von Korbinian Köhler und Andreas Schrall stand es in der 79. Minute plötzlich 2:2. Dass die Gäste am Ende doch jubeln durften, verdankten sie Schmuck, der drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit seinen zweiten Treffer markierte.

SC O’weikertshofen III - SV Haspelmoor 2:1 (1:1)– Klar überlegen, aber am Ende doch verloren. Das ist das Fazit der Haspelmoorer aus der Partie beim bisherigen Schlusslicht. „Wir haben 90 Minuten das Spiel gemacht, aber dann zwei Fehler gemacht – und so verliert man dann auch beim Tabellenletzten“, sagte SVH-Abteilungsleiter Heini Feigl nach der Partie gefrustet. Marco Kistler hatte die Gäste sogar noch in Führung geschossen. Aber dann: zwei Ballverluste, zwei Weikertshofener Chancen, zwei Tore durch Robert Kiefl.

RW Überacker - FC Landsberied 3:2 (2:2)– Aufatmen in Überacker: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben die Rotweißen die Favoriten aus Landsberied niedergerungen. Dabei haben sie sich sogar noch einen verschossenen Elfmeter geleistet, bei dem Landsberieds Torhüter Kevin Schneider wegen des Fouls und nachfolgendem Reklamierens die Ampelkarte gesehen hatte. Die beiden RWÜ-Führungen durch Lucas Eberl konnten Maximilian Schindler und Thomas Köhler noch ausgleichen. Das 3:2 durch Alkim Medineli retteten die Hausherren aber über die Zeit.

TSV Geltendorf - SV Adelshofen 5:2 (2:1)– Nach dem klaren Sieg übernehmen die Geltendorfer aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung. Für den TSV trafen Sebastian Graetz (2), Siarhei Klimasheuski, Constantin Rehfeuter und Michael Rauschmayr. Für Adelshofen waren Maximilian Vogt und Ingo Ganske erfolgreich.

SV Kottgeisering - SV Prittriching 3:4 (2:2) – Ohne acht Stammspieler haben die Kottgeiseringer erst zwei Minuten vor Schluss gegen den bisherigen Tabellenführer verloren. „Ich weiß bald nicht mehr, was ich noch machen soll“, sagte Coach Uwe Slowik angesichts der Ausfälle. Diesmal stand mit Philiph Vogelbacher ein Torhüter im Kasten, der noch kein Training bestritten hatte. Trotzdem zeigten die Hausherren ein starkes Spiel. Die Treffer von Andreas Nitsche, Andreas Gebauer und Max Sanktjohanser reichten aber nicht.