Überacker krönt Saison mit historischem Aufstieg

Von: Dieter Metzler

So sehen Sieger aus: Die Mannschaft von RW Überacker nach dem Aufstiegstriumpf gegen den SC Unterpfaffenhofen. © Dieter Metzler

Überacker – RW Überacker ist mit einem Sieg gegen Unterpfaffenhofens Zweite in die Kreisklasse aufgestiegen.

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Ariane Fichtl (Antdorf) gab es in Überacker kein Halten mehr. Zuschauer stürmten zu ihrer Mannschaft auf den Platz und führten ein gemeinsames Freudentänzchen auf. Erstmals in der Vereinsgeschichte sind die Rot-Weißen in die Kreisklasse aufgestiegen.

Nach dem 2:0-Hinspielsieg gegen den SC Unterpfaffenhofen II am Mittwoch siegte die Elf von RW-Trainer Korbinian Dunkel auch gestern Nachmittag mit 2:1-Toren. Die Upfer Buam müssen dagegen aus der Kreisklasse absteigen. „Natürlich sind wir traurig“, sagte SCU-Trainer Christian Perez. „Aber nach der holprigen Rückrunde, die wir gespielt haben, haben wir heute zwangsläufig die Quittung erhalten. Ich bin aber guten Mutes, dass wir in der nächsten Saison zurückkommen. Überacker wünsche ich viel Glück.“

Trainer Dunkel feiert mit den Spielern

„Ich feiere erst einmal mit der Mannschaft“, meinte RW-Trainer Dunkel. „Interviewen kannst mich später“, meinte er und verschwand in einer Traube von Spielern.

Rund 505 Zuschauer verfolgten das zweite Relegationsspiel in Überacker, wo die Gäste aus Unterpfaffenhofen in den ersten 45 Minuten einfach zu viele gute Chancen liegen ließen. Insbesondere Kevin Jurinek, den Überacker nur schwer in den Griff bekam, hätte mehrmals den SCU in Führung bringen können.

Nach dem 1:0 folgt der Rückschlag

Dann rutschte Dragan Grganovic weg und Lukas Josef Hartl hatte freie Bahn, die er zum 1:0 nutzte. Die Freude dauerte aber nur eine Minute, denn Jurinek schlug nach einem Patzer in der RW-Abwehr postwendend zurück.

Der erste Aufreger in den zweiten 45 Minuten war, als die Rot-Weißen vehement einen Elfmeter forderten, nachdem Lukas Eberl zu Fall gebracht worden war. In den letzten 20 Minuten übernahm mehr und mehr Überacker das Kommando auf dem Platz. Allein Alkim Medineli hätte viel früher für die endgültige Entscheidung sorgen können. Dreimal tauchte er vor dem Tor von SCU-Keeper Patrick Christmann auf, blieb aber jeweils zweiter Sieger.

Alles klar gemacht

Erst in der Nachspielzeit konnte er Christmann mit einem satten halbhohen Schuss ins kurze Toreck überwinden. Jetzt war der Abstieg für die Upfer Buam besiegelt, wobei Überacker natürlich auch ein 1:1 gereicht hätte, nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel.