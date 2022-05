Frauen-Fußball Fürstenfeldbruck: Überacker-Teams sind in Torlaune

Johanna Schartl RW Überacker © FuPa

Die Stürmerinnen wussten am Wochenende, wo die Tore stehen. In drei Partien traf ein Team mindestens neun Mal. Allein zwei der Schützenfeste gingen aufs Konto von Mannschaften aus Überacker.

Bezirksliga

TSV Solln - RW Überacker 3:9 (0:6) – Die Elf von Trainer Andreas Fasching stürmt unaufhaltsam in Richtung Bezirksoberliga. Auch der Tabellensechste aus Solln war auf eigenem Platz chancenlos. Bereits bis zur Pause hatte Überacker ein halbes Dutzend Tore erzielt und für eine Entscheidung gesorgt. „Sie haben in den ersten 45 Minuten überragend gespielt“, lobte Fasching. Im zweiten Durchgang ließen es die Rot-Weißen gemächlicher angehen. Dann setzte Fasching Spielerinnen mit weniger Spielpraxis ein, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. Am Ende reichte es dennoch zu einem ungefährdeten Sieg. Die Tore erzielten Clara Vollrath (5), Fridos Tomangbe (3) und Sophia Schmahl (1).

TSV Rott - FC Puchheim 1:1 (0:1) – Zehn Minuten fehlten den Gästen aus Puchheim zum Sieg. Dann bekamen die Gastgeberinnen einen Strafstoß zugesprochen, den sie zum Ausgleich verwandelten. Krankheitsbedingt musste Trainer Sascha Widemann passen. Er wurde durch Spielführerin Julia Donauer und Torwarttrainer Manfred Heiland vertreten. Nach der Führung durch Torjägerin Stefanie Fiedler (19.) versäumten es die FCP-Frauen trotz zahlreicher Chancen, den zweiten Treffer nachzulegen.

SV Untermenzing - SC Unterpfaffenhofen 10:2 (3:2) – Und wieder das gleiche Bild bei den Upfer Madl: Wenn ihnen der Dampf ausgeht, brechen sie komplett zusammen. So konnte die Mannschaft von Trainer Volkmar Zborowski eine Halbzeit lang den Gastgeberinnen Paroli bieten. Durch zwei Treffer kurz vor dem Seitenwechsel von Selina Bruckner zum 3:2-Anschluss schöpfte man Hoffnung. Doch zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff war Untermenzing auf 6:2 davongezogen. Es bahnte sich für den SCU das nächste Debakel an. Am Ende wurde es zweistellig.

Kreisliga

TSV Gilching II - SC Gröbenzell 1:1 (1:1) – Ein insgesamt gerechtes Remis, denn beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, berichtete Gröbenzells Co-Trainer Bernhard Schmid. „Für uns war es wichtig, nach dem harmlosen Spiel und der Niederlage gegen Lenggries wieder Selbstvertrauen zu gewinnen und zu zeigen, dass wir es besser können. Das ist uns gegen Gilching absolut gelungen.“ Den 0:1-Rückstand durch Nicole Asam egalisierte Gilchings Melina Tschermutter, der ein unglückliches Eigentor unterlief.

A-Klasse

RW Überacker II - SG Aich/Aufkirchen 9:2 (6:0) – Eröffnet wurde der Torreigen im Derby durch einen Elfmeter von Johanna Schartl, nachdem Stephanie Trinkl gefoult wurde. Die weiteren Treffer fielen über zahlreiche Konter. RW-Trainer Christian Krawarz meinte nach dem Spiel, wenn eine Mannschaft neun Tore schießt, könne man schon mal über zwei Gegentore hinwegsehen. „Eine starke Leistung von meinen Mädels“, so Krawarz. Aber er hatte auch Lob für die Gäste übrig. „Die haben sich nie aufgegeben.“ Auch SG-Trainer Georg Sigl erkannte die Überlegenheit der Rot-Weißen neidlos an: „Überacker war heute zu stark für uns.“ In den zweiten 45 Minuten schaltete RW einen Gang zurück, die SG kam etwas besser ins Spiel und erzielte durch Erodita Zegnullaha und Albiona Halimi zwei Treffer. Für Überacker trafen Johanna Schartl (4), Stefanie Irger (3), Stephanie Trinkl und Karolina Sysiak.