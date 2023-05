Überackers Frauen knacken Traunstein – SG Aich verliert Top-Spiel

Von: Dieter Metzler

Zum Niederknien: Johanna Draude (vorne) ließ bei ihrem Solo zum 2:0 vier Gegnerinnen aussteigen. Foto: Dieter Metzler © Dieter Metzler

Die Frauen-Fußballer aus dem Landkreis haben einen Lauf. Gleich drei Teams grüßen von der Tabellenspitze. Die Spiele vom Wochenende in der Übersicht.

Landkreis – Beide Mannschaften des RW Überacker konnten am Wochenende einen Torfestival-Sieg feiern. Der SC Grainau schließt durch den Sieg gegen Tabellenführer Aich mit dem FC punktgleich auf.

Bezirksoberliga

RW Überacker - DJK Traunstein 3:2 (3:1) – Überackers Frauen erwischten einen Traumstart. In der 1. Minute gingen sie durch Anna Richter in Führung. Wenig später markierte Johanna Draude, die bei ihrem Solo vier Gegnerinnen zu Statisten degradierte. Und mit einem Kunstschuss von der Grundlinie gelang Fridos Tomangbe das 3:0. Die Gäste kamen aber vor der Pause noch zum 1:3-Anschlusstreffer.

Im zweiten Durchgang hatte RW Pech mit zwei Alu-Treffern und scheiterte immer wieder an Traunsteins Torhüterin Christina Lohmeier. „Eigentlich hätten wir 5:1, 6:1 führen müssen“, sagt Trainer Andreas Fasching. In der Nachspielzeit gelang dafür Traunstein das 3:2. „Insgesamt ein absolut verdienter und ungefährdeter Sieg“, sagt Fasching.

Bezirksliga

FC Puchheim - SC Vierkirchen 1:2 (0:0) – Die Puchheimerinnen haben den Anschluss an Röhrmoos und Untermenzing durch die Niederlage ein wenig verloren. Zu Recht, wie FCP-Trainer Sascha Widemann sagt. „Letztlich war unsere Leistung nicht so, dass wir den Sieg verdient hätten.“ Nach torlosem ersten Durchgang geriet Puchheim mit 0:2 in Rückstand. Anna Jüngerhans erzielte kurz vor dem Ende den Ehrentreffer.

Kreisklasse

RW Überacker II - FC Penzing 5:3 (2:3) – Licht und Schatten sah RW-Trainer Maximilian Libal im Spiel seiner Elf gegen den Tabellenletzten. Dabei starteten die Rot-Weißen gut, als Sabine Ostermeier früh das 1:0 (6.) erzielte. Postwendend musste man den Ausgleich hinnehmen. Den konnte Jessica Amberger mit einem direkt verwandelten Freistoß noch korrigieren. Aber Penzing wechselte nach einem Doppelschlag mit einer 3:2-Führung die Seiten. Nach einer Ampelkarte für eine Penzingerin gelang Marie-Sophie Gotzler mit zwei Toren die Wende. Dazwischen traf auch noch Simone Walch.

A-Klasse

SV Adelshofen - FSV Höhenrain II 2:1 (1:1) – Lucia Rösler brachte die Elf von Adelshofens Trainer Michael Griebel in Front (8.). „Danach haben wir den Faden verloren“, sagt Griebel. Kurz vor der Pause musste der SVA den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Konter, eingeleitet von Victoria Steber, erzielte Lea Adelhoch doch noch den 2:1-Siegtreffer (53.). „Am Ende ein glücklicher Sieg“, so Griebel. „Wir hätten uns nicht beklagen können, wenn wir zumindest einen Strafstoß gegen uns erhalten hätten.“

SC Eibsee Grainau - SG Aich 3:2 (1:2) – Nach Toren von Lisa Schmölzl (1.) und Emily Spiegel (13.) konnte die Landkreis-SG im Spitzenspiel der Kreisklasse kurz von einem Sieg träumen. Aber Eibsee wehrte sich, kam zum 1:2-Anschlusstreffer und gleich nach Wiederanpfiff zum 2:2. Beide Male traf Jelena Vesovic für den nun punktgleichen Tabellenzweiten. „In der ersten Halbzeit waren wir die klar tonangebende Mannschaft“, sagt Trainer Georg Sigl. Der Siegtreffer für Grainau fiel Mitte der zweiten Halbzeit durch einen strammen Schuss, wobei sich SG-Torhüterin Isabella Müller gleich an zwei Fingern verletzte. Am Ende erkannte Sigl den Sieg der Gastgeberinnen aufgrund der stärkeren zweiten Halbzeit neidlos an.

SG Gröbenzell - TSV Königsdorf 6:2 (4:0) – Der neue Tabellenzweite wurde von den Grün-Weißen regelrecht überrollt. Schon nach zwölf Minuten führte die SG durch Tore von Fanny Matthey, Jules Vorwerk, Fjolla Krasniqi und Emma Schneider mit 4:0. Erst nach dem 5:0 durch Mattheys zweiten Treffer kamen die Gäste zum ersten Ehrentreffer. Matthey durfte dann nochmals jubelnd abdrehen. Den Schlusspunkt setzten nochmals die Gäste. In Gefahr geriet der achte Saisonsieg der Gröbenzellerinnen aber zu keiner Zeit. dm