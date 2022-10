Überackers Frauen-Mannschaften bleiben ungeschlagen

Von: Dieter Metzler

Der RW Überacker (rote Trikots) bleibt mit beiden Damenmannschaften ohne Niederlage an diesem Wochenende. © Dieter Metzler

Landkreis FFB – Nicht zu schlagen waren die Frauen-Teams aus dem Landkreis am Wochenende. In fünf Partien sprangen zwei Siege und drei Unentschieden heraus. Allen voran für die beiden Aufsteiger-Teams aus Überacker läuft es richtig gut.

Bezirksoberliga

FSV Höhenrain - RW Überacker 0:0 – Nach drei Siegen in Folge blieb der Aufsteiger aus Überacker beim FSV Höhenrain erstmals torlos, ließ aber auch hinten nichts zu. Die größte Chance in der ersten Halbzeit hatte Torjägerin Fridos Tomangbe in der 35. Minute. Sie konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Auch in den zweiten 45 Minuten fehlte den Rot-Weißen trotz zweier weiterer Möglichkeiten letztlich aber ein wenig die Kreativität. Beide Mannschaften standen sehr kompakt und ließen wenig zu. Punktgleich mit dem TSV Eching verteidigten die Rot-Weißen dennoch die Tabellenspitze.

Bezirksliga

TSV Solln - FC Puchheim 3:3 (1:2) – Trotz einer zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung kam der FC Puchheim beim TSV Solln nicht über ein Remis hinaus. Durch einen Doppelschlag von Alina Serter ging die Elf von FCP-Trainer Sascha Widemann mit 2:0 in Front. Doch Solln konnte noch vor der Pause verkürzen. Als den Gastgeberinnen nach dem Wiederanpfiff dann auch noch das 2:2 gelang war die Partie wieder völlig offen. Auch die erneute Führung durch Florentine Mazreku konnten die Widemann-Mädels nicht ins Ziel retten. In der Nachspielzeit mussten sie den 3:3-Ausgleich hinnehmen. „Wenn drei, vier Stammkräfte fehlen, sind wir nicht konkurrenzfähig“, sagt Trainer Widemann.

Kreisliga

SG Lenggries - SC Gröbenzell 0:0 – „Das Spiel hat eigentlich keinen Sieger verdient“, meinte Tobi Früholz, der Trainer der gastgebenden Elf. Die Partie wurde hauptsächlich von den Abwehrreihen bestimmt. „Und wenn etwas durchkam, dann waren die Torhüterinnen zur Stelle“, so Früholz. Glück hatte die SG, als in der 65. Minute ein Gröbenzeller Lattentreffer die Gastgeberinnen vor einem Rückstand bewahrte.

Kreisklasse

FC Penzing - RW Überacker II - 1:6 (1:2) - Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der Aufsteiger aus Überacker fühlt sich auch eine Klasse höher pudelwohl. Johanna Schartls Führung glichen die Gastgeberinnen mit einem Schuss ins Kreuzeck zwar noch aus, nachdem sie anfangs am Pfosten gescheitert waren. Aber dann zogen die Rot-Weißen durch Treffer von Andrea Drexl, Maria Libal mit einem schönen Heber sowie Schartl mit einem verwandelten Hand-Elfer davon. In den Schlussminuten bauten Marie-Sophie Gotzler und Lisa-Marie Eibl den Vorsprung mit zwei weiteren Treffern aus.

SG Aich - SC Eibsee 2:0 (0:0) – Gegen eine starke Abwehr mit einer überragenden Torfrau tat sich der Aufsteiger aus Aich/Aufkirchen/Wildenroth schwer. Die wenigen Chancen wurden darüber hinaus auch noch fahrlässig vergeben. Als die Gäste nach dem Seitenwechsel auf eine Entscheidung drängten, war vor allem Viktoria Frietinger der Turm in der Schlacht. Groß war der Jubel dann, als Sydney Throm endlich die hochverdiente Führung für die Gastgeber gelang. Als ihre Zwillingsschwester Adelaide dann noch auf 2:0 erhöhte, war der dritte Sieg im dritten Spiel für die SG perfekt. DIETER METZLER