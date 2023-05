Unterhaching besiegt – Klasse gehalten

Von: Dieter Metzler

Obwohl es nicht um Punkte ging schenkten sich die beiden Teams nichts. © metzler

Der Aufsteiger SC Oberweikertshofen hat drei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt in der Landesliga eingetütet.

Oberweikertshofen – Aber nicht, weil die Elf von Trainer Dominik Sammer am Samstag vor nur 65 Zuschauern die SpVgg Unterhaching II mit 4:2 besiegte, sondern weil die Konkurrenten Punkte liegen ließen. So verlor der TV Erkheim beim VfB Durach mit 0:1 und der SV Mering schaffte beim Tabellenführer FC Sonthofen nur ein 1:1. Punkte erhielt Weikertshofen für das Spiel gegen Unterhaching II nämlich keine, weil die U21 aus Unterhaching außer Konkurrenz mitspielt.

In einer unterhaltsamen Begegnung lieferten sich beide Mannschaften eine über 90 Minuten kurzweilige faire Auseinandersetzung mit insgesamt sechs Treffern. „Es war ein gutes und offenes Spiel von beiden Mannschaften“, freute sich Fußball-Abteilungsleiter Uli Bergmann über den Kick. In den ersten 45 Minuten bewahrte zunächst SCO-Keeper Lukas Schneider seine Elf vor einem frühen Rückstand, als er in einer 1:1-Situation Sieger blieb. Anschließend kamen die jungen Hachinger Nachwuchskicker im ersten Durchgang zu keiner weiteren wirklichen Chance mehr. Weikertshofens Fabio Meikis hingegen sorgte mit einem Doppelpack in der 17. und 49. Minute für die 2:0-Führung der Sammer-Elf, die zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Chancen mehr als verdient war.

Starke Leistung gekrönt

Als dann der überragende Dominik Widemann nach einer Stunde mit dem Tor zum 3:0 seine starke Leistung krönte, schienen die Weikertshofener auf einen klaren Sieg zuzusteuern. Doch die Zweitvertretung des frischen Regionalliga-Meisters aus Unterhaching gab sich längst noch nicht auf. Kristofers Jamonts überwand SCO-Schlussmann Schneider, wobei der Ball leicht abgefälscht wurde. Und beim 3:2 wenig später überraschte Aaron Keller den Weikertshofener Schlussmann mit einem trockenen Distanzschuss, als sich der Ball ins Kreuzeck senkte. Hofften die Nachwuchskicker aus dem Süden Münchens noch zumindest auf ein Remis, so belohnte sich der Landesliga-Achte fünf Minuten vor dem Abpfiff mit dem Treffer zum 4:2 Endstand. Widemann hatte den Ball zuvor an die Querlatte gesetzt und den Abpraller brachte Yenal Strauß im Hachinger Kasten unter (85.).

„Es war ein starkes Spiel von beiden Seiten. Wir hatten eine gute Energie und haben sehr konsequent gespielt“, freute sich aus Trainer Sammer über den engagierten Auftritt seiner Elf. „Der Klassenerhalt ist nun fix und darauf sind wir sehr stolz.“