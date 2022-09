Unterpfaffenhofen und Puchheim kämpfen mit Personalproblemen – torlos geteilte Punkte reicht beiden

Teilen

Verbissen wurde zwischen dem SC Unterpfaffenhofen und dem FC Puchheim (rote Trikots) gekämpft. © Peter Weber

Sieger, die nach dem Schlusspfiff die Hände in die Höhe reißen. Oder Verlierer, die mit hängenden Köpfen den Platz verlassen.

Germering/Puchheim – Die Partie zwischen der Zweitvertretung des SC Unterpfaffenhofen und dem FC Puchheim war von beiden Gefühlslagen weit entfernt. Das torlose Remis entsprach den Darbietungen in den 90 Minuten, war leistungsgerecht und passte auch zum eher trübnassen Wetter.

Denn allzu viel, was die Fans am Spielfeldrand erwärmen konnte, gab es nicht zu sehen. Jedes Team hatte seine Phasen, die mehr Spielanteile andeuteten. Gefühlt mehr Qualität bei den Möglichkeiten hatten die Gastgeber. Etwa bei der Zweifachchance Mitte der zweiten Hälfte, die von Puchheims Keeper Alexander Nitsche erhöhte Aufmerksamkeit einforderte.

Den überschaubaren Spannungsgehalt räumte auch Puchheims Coach Erol Serter ein. „Aber für uns Trainer kostet das trotzdem bis zum Schlusspfiff viel Nerven.“ Für Zweikämpfe müsse immer wieder Motivation geschaffen, Aufmerksamkeit in der Defensive eingefordert werden. Erschwerend kam für die Gäste hinzu, dass sie auf je zwei Kicker aus der zweiten Mannschaft und von den A-Junioren zurückgreifen mussten, um allein schon rein zahlenmäßig eine Elf auf den Platz zu bekommen. „So gesehen unterschreibe ich das Unentschieden sehr gerne“, so FCP-Trainer Serter.

Der hatte dann zumindest doch noch drei Auswechselmöglichkeiten auf der Bank. Für SCU-Kollege Claus Lehenmeier gestalteten sich die Alternativen noch überschaubarer: „Wenn du nur zwei Mann draußen hast, wird’s schwer eine Änderung im Spielverlauf herzubekommen.“ Auf Unterpfaffenhofener Seite hatte man sogar Martin Kastenberger, der 40 Jahre schon ein wenig überschritten hat, wieder einmal reaktivieren müssen. „Das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er sich dazu bereit erklärt hat“, lobte Lehenmeier. So blieb dem Unterpaffenhofener Trainer nur, verbal das Unentschieden ebenfalls zu unterschreiben. „Das geht insgesamt schon in Ordnung.

Beide Trainer waren sich auch einig darin, ihren Team eine kämpferisch gute Leistung zu bescheinigen – in der Hoffnung, dass sich die personelle Situation bessert.