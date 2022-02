SC Unterpfaffenhofen verlängert mit Simon - unabhängig vom Klassenerhalt

Der SV Günding konnte mit 1:0 bezwungen werden. © Dieter Metzler

Vor dem ersten Testspiel nach der Winterpause stellte der Bezirksligist SC Unterpfaffenhofen die Weichen für die kommende Saison.

Germering – Der Verein und Trainer Franco Simon werden auch in der nächsten Spielzeit zusammenarbeiten. „Franco passt hervorragend zu uns, sowohl sportlich als auch menschlich“, sagte Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Mit seiner Arbeit sind wir sehr zufrieden“, so Kapfer weiter.

Beim SCU ist man sich bewusst, dass es keine einfache Aufgabe ist. „Wir sind ja finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Franco jammert aber nicht über die Umstände im Verein. Er ist ein Mann der Tat“, sagt Kapfer. „Und sollten wir die Bezirksliga nicht erhalten können, bleibt er in der Kreisliga unser Trainer.“ Der SCU überwintert auf Rang 13, dem ersten direkten Abstiegsplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Punkte. Zur Unterstützung von Trainer Franco Simon ist der Verein auf der Suche noch nach einem Co-Trainer.

SC Unterpfaffenhofen: Probleme auf der Torhüter-Position

Personell hat sich auch so einiges in der Winterpause bei den Upfer Buam getan. Torwart Fatih Özcakir hat den Verein aus persönlichen Gründen verlassen. Er ist nach Poing im Landkreis Ebersberg umgezogen. Und mit dem 30-jährigen Maximilian Hornbogner kehrte ein Unterpfaffenhofener Urgestein vom TSV Schäftlarn wieder zurück ins Waldstadion. Er wird die Mannschaft in der Bezirksliga verstärken und mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen, so Kapfer. „Maximilian kann fast auf allen Positionen eingesetzt werden.“

Jürgen Kapfer (li.) und Franco Simon (re.) besiegeln die Zusammenarbeit per Handschlag. © Dieter Metzler

Das erste Testspiel am Samstag gegen den Kreisligisten SV Günding gewann der SCU mit 1:0. Dabei half Christian Kornelson im Tor aus. „Er ist derzeit unser Standby-Keeper“, erklärt Kapfer. Nach dem Abschied von Özcakir half Thomas Lehenmeier, Torhüter der zweiten Mannschaft zuletzt aus, nachdem sich der zu Saisonbeginn von Oberalting gewechselte Fabian Resch eine langwierige Entzündung im Schulterbereich zugezogen hat. In der Hinrunde stand Resch nur dreimal zur Verfügung.

SC Unterpfaffenhofen: U19-Spieler erzielt entscheidendes Tor

Für die im Mittelfeld der Münchner Kreisliga angesiedelten Gündinger war es nach einer Trainingseinheit das erste Testspiel. „Dafür hat die Defensive gute Arbeit geleistet“, lobte Trainer Markus Remlein, einst in Diensten des SC Olching, seine Elf. Im zweiten Durchgang habe seine Mannschaft zwar einige Chancen herausgespielt, aber im Abschluss letztlich noch zu unkonzentriert agiert. „Alles in allem ein guter Auftakt in die Vorbereitung, auf die man aufbauen kann“, so Remlein.

Von einem „lockeren Aufgalopp“ sprach SCU-Coach Franco Simon nach dem Spiel, das auf dem Kunstrasen im Waldstadion ausgetragen wurde. Ihm stand eine bunt gemischte Mannschaft zur Verfügung. Durch Krankheit, Verletzungen und auch Ungeimpfte fehlten etliche Spieler, sodass auch einige aus der Zweiten zum Einsatz kamen. „Es ist noch viel Luft nach oben“, musste Simon nach den 90 Minuten feststellen. „Wir haben noch viel zu tun bis zum Rückrundenauftakt.“ Es freute ihn aber, dass mit Sandro Perez ein U19-Spieler den einzigen Treffer des Spiels erzielt hat. (Dieter Metzler)