Upfer Buam auf dem Weg aus dem Tabellenkeller

Teilen

Mehr Zug zum Tor hatten die in rot spielenden Unterpfaffenhofener. © weber

Große Freude herrschte bei den Upfer Buam nach dem Abpfiff des letzten Spiels des Jahres, als der SCU den FC Neuhadern mit 2:0 besiegte.

Germering – Die Mannschaft von Trainer Franco Simon konnte mit dem zweiten Sieg in Folge auf den Relegationsplatz vorrücken. „Man spürt, dass wir jetzt einen gewissen Flow haben“, meint der Cheftrainer des SCU versöhnlich. „Wir sind jetzt wieder mehr Spieler, sind auf dem Platz stabiler und könnten eigentlich noch ein, zwei Spiele dranhängen bevor wir in die Winterpause gehen.“

Mit dem weiteren Erfolg haben die Upfer Buam den Anschluss zu einem der sicheren Plätze nicht abreißen lassen. „Der Sieg heute war verdient“, resümierte Simon. „Wir besaßen die größeren Spielanteile. Natürlich hat uns dabei der Platzverweis der Neuhaderner nach 35 Minuten in die Karten gespielt.“ Nach einem Zweikampf im Mittelfeld stürzten Stefan Stojancevic und der Neuhaderner Daniel Egwi, der im Fallen den SCU-Kicker in den Unterleib trat. Das ahndete der Referee als Tätlichkeit. Aus der Überzahl habe man aber kein Kapital schlagen können, berichtete Simon. „Neuhadern verstand es, sich in die Halbzeit zu retten.“

Mit einem Doppelschlag gleich nach dem Wiederanpfiff stellten die Gastgeber jedoch die Weichen auf den vierten Saisonsieg. Nach Vorarbeit von Yannik Thiele und Florian Grassl behielt Maximilian Braun die Nerven, als er auf FC-Keeper Daniel Honnef zulief und zum 1:0 (46.) vollstreckte. Drei Minuten später erzielte Valentin Batzer von der Strafraumgrenze aus das 2:0. Den einzigen Vorwurf, den sich seine Spieler gefallen lassen müssen, ist, dass sie danach mit weiteren Chancen schlampig umgingen. „Sonst wäre auch noch ein drittes Tor möglich gewesen“, meinte Simon.

Maximilian Zgud, Trainer der Gäste-Elf, meinte nach den 90 Minuten, in der seine Elf 55 Minuten in Unterzahl spielen musste: „Heute hat sicherlich nicht die bessere Elf gewonnen. Trotzdem aber verdient für Unterpfaffenhofen, weil wir in den entscheidenden Momenten vor dem Tor nicht konsequent genug waren.“ DIETER METZLER