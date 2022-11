Upfer Buam feiern ersten Sieg nach über zwei Monaten

Germeringer erkämpfen sich drei Punkte

Sie können doch noch gewinnen, die Upfer Buam. Nach einer über zwei Monate andauernden Durststrecke gelang der Elf von Trainer Franco Simon mit 2:1-Toren beim BCF Wolfratshausen der langersehnte dritte Saisonsieg.

Germering – Zwar verweilt der SC Unterpfaffenhofen weiter auf dem ersten direkten Abstiegsplatz, aber zumindest hält er Anschluss an den Relegationsplatz. „Endlich haben sich die Jungs mal belohnt“, strahlte Sportdirektor Jürgen Kapfer nach dem Überraschungscoup in Wolfratshausen. „Heute ist ein richtig schöner Samstagnachmittag für uns. Wir hätten sogar weitaus höher gewinnen müssen. Allein gefühlte achtmal tauchte ein Stürmer von uns vor dem Wolfratshausener Kasten auf. Letztlich aber zählen die drei Punkte. Sollte uns jetzt noch etwas Zählbares im letzten Spiel des alten Jahres gegen Neuhadern am kommenden Samstag im eigenen Stadion gelingen, dann gehen wir zuversichtlich in die Winterpause und werden zur Rückrunde gestärkt zurückkehren.“

Bevor Valentin Batzer die Upfer Buam mit einem Flachschuss aus 25 Metern nach einer halben Stunde in Führung brachte, hätte das schon Steffen Kind erledigen können. Sein Schuss wehrte der BCF-Keeper aber ab.

Goldrichtig stand Batzer, als er kurz nach dem Wiederanpfiff im Anschluss an eine Ecke den Ball von der Torlinie schlagen konnte. Der BCF drängte auf den Ausgleich, die SCU-Abwehr ließ aber nichts anbrennen. Der SCU blieb mit Kontern gefährlich und erspielte sich dabei etliche Chancen, um mit einem zweiten Treffer für die Vorentscheidung zu sorgen. Die fiel dann in der 84. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Amir Kamel Hamzaoui traf. Der BCF warf alles nach vorne, doch mehr als der 2:1-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit gelang den Gastgebern nicht. Nach dem Sieg führten die Upfer Buam ein Tänzchen vor den Spielern ihrer zweiten Mannschaft auf, die als Fans dabei waren und die Mannschaft über das ganze Spiel angefeuert haben. DIETER METZLER