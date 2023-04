Verletzte und Urlauber: Upfer Buam müssen improvisieren

Von: Dieter Metzler

Franco Simon beklagt Urlauber bei den Upfer Buam. © Dieter Metzler

Die Upfer Buam stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Daher müssen beim SV Aubing dringend Punkte her.

Germering – Mit einer vermeidbaren 1:2-Heimniederlage hatte sich der SC Unterpfaffenhofen zuletzt gegen den VfL Denklingen abzufinden. „Die Jungs belohnen sich einfach nicht für den Aufwand, den sie Woche für Woche betreiben“, meinte Sportdirektor Jürgen Kapfer. Nachdem Mitkonkurrent Neuried bei Hellas München drei Punkte holte, tauschten die Kellerkinder die Plätze. Die Upfer Buam rutschten auf einen direkten Abstiegsplatz ab. „Es war nicht so, dass Denklingen uns haushoch überlegen war“, analysierte Kapfer. „Wir haben es in der ersten Halbzeit eigentlich recht gut gemacht.“ Nur bei den Gegentoren stelle man sich einfach noch zu grün an. „Das müssen wir unbedingt abstellen.“

Mit einem Dreier beim SV Aubing am Karsamstag (Anstoß 15.30 Uhr) könnte sich die Elf von Trainer Franco Simon zumindest den Relegationsplatz zurückholen, wenn Neuried daheim gegen den souveränen Tabellenführer aus Garmisch verlieren sollte. Beim Tabellenfünften in Aubing werde es schwer, meinte Kapfer. Die seit zwei Jahren im Abstiegskampf erprobten Upfer Buam haben über Ostern mit Spielführer Konrad Wanderer, Steffen Kind, Kevin Jurinek und Yannik Thiele noch einige Urlauber zu beklagen. „In Upf laufen die Uhren so, wie sie halt laufen“, meinte Trainer Simon lapidar.

Der Trainer ist einmal mehr gezwungen, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase um den Klassenerhalt umzubauen und zu improvisieren. „Wir werden den Kampf aber trotzdem annehmen und alles in die Waagschale werfen“, meinte Simon. „Auswärts läuft es momentan ohnehin bei uns besser als daheim.“