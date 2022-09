Upfer Buam stecken jetzt mitten drin im Abstiegskampf

BEZIRKSLIGA - Unglückliche Heimniederlage gegen Raisting

Der SC Unterpfaffenhofen verliert und rutscht in die Abstiegsränge ab.

Germering – Jetzt ist es passiert: Nach der zweiten Niederlage in Folge und der vierten insgesamt ist der SC Unterpfaffenhofen am zehnten Spieltag in der Abstiegszone angekommen. Gegenüber der 2:6-Niederlage in Neuried am Freitag vor einer Woche zeigten sich die Upfer Buam im Heimspiel gegen den SV Raisting zwar stark verbessert, aber letztlich hatten sich die von Sportdirektor Jürgen Kapfer betreuten Upfer Buam am Ende mit einer unglücklichen 0:1-Niederlage abzufinden.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, meinte Kapfer, der den an Corona erkrankten Chefcoach Franco Simon an der Seitenlinie vertrat. „Die Jungs haben alles gegeben. Leider haben sie sich nicht belohnt und einfach zu viele Chancen liegen lassen.“

Gleichwertige Mannschaften

Nur 80 Zuschauer verfolgten das richtungsweisende Spiel im Waldstadion. Sie sahen zwei gleichwertige Mannschaften, wobei die Gäste vom südlichen Ufer des Ammersees am Ende das glücklichere Team war. Zum starken Rückhalt bei den Gastgebern wurde Torhüter Florian Böhme, der gleich zu Beginn einen frühen Rückstand verhinderte. Zunächst parierte er einen Ball mit dem Fuß, dann bewies er sich als Elfmeter-Killer.

Pech für den SCU, dass Spielführer Konrad Wanderer mit muskulären Problemen frühzeitig ausgewechselt werden musste. Die beste Chance im ersten Durchgang für den SCU erhielt Florian Grasl. Er scheiterte jedoch mit seinem halbhohen Schuss aus zwölf Metern an Raistings Torhüter Urban Schaidhauf.

Chancen vergeben

In den zweiten 45 Minuten wurde die Partie lebhafter, beide Mannschaften erspielten sich gute Chancen. So klärte Nick Kapfer für seinen geschlagenen Keeper auf der Torlinie, und im Gegenzug hämmerte der für Wanderer eingewechselte Leon Heinzlmair das Leder in aussichtsreicher Position über die Querlatte. Dem eingewechselten Benedikt Stechele gelang quasi mit dem ersten Ballkontakt im Anschluss an einen Eckstoß der spielentscheidende Treffer. Der SCU hatte durchaus Chancen zum Ausgleich, aber selbst ein zehnminütiges Überzahlspiel und drei Eckbälle in Folge konnten die Upfer Buam nicht nutzen.