Wanderer-Dreierpack hilft Upfer Buam zum Sieg – Maisach ärgert sich über „vermeidbare“ Gegentore

Teilen

Kapitän beim SC Unterpfaffenhofen-Germering: Konrad Wanderer. © SCU

Der SC Unterpfaffenhofen-Germering gewann in Weßling deutlich. Coach Franco Simon sah dennoch Verbesserungspotential. Maisach verlor in Gilching.

SC Weßling - Unterpfaffenhofen 2:5

Germering – Der SC Unterpfaffenhofen reitet weiter auf der Erfolgswelle. Der Bezirksliga-Absteiger siegte beim SC Weßling mit 5:2 (2:2). Ganz zufrieden war Coach Franco Simon trotz des dritten Saisonsieges nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit offenbarte der SCU in der Defensive zu viele individuelle Fehler. Zwei konnten die Weßlinger in Tore ummünzen.

Die beiden Treffer für den Sportclub erzielte Konrad Wanderer. Der SCU-Kapitän traf nach zehn Minuten zur Führung. Nach 43 Minuten brachte der 27-Jährige seine Elf erneut in Führung. Mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Stefan Asam (Herbertshofen) gelang Weßling der Ausgleich. Unter gütiger Mithilfe von Weßlings Samuel Jakob gingen die Upfer Buam nach 51 Minuten erneut in Führung. Die Hausherren drängten auf den abermaligen Ausgleich.

„Wir waren heute nicht so sattelfest, nicht so präsent“, monierte Simon. Für die Erlösung sorgte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff erneut Wanderer mit seinem dritten Tor. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Julian Bergen den Deckel auf die Partie. Drei Siege, ein Unentschieden – Simon ist mit der Zwischenbilanz nach vier Spielen „sehr zufrieden.“ Nun kommt am Samstag der ebenfalls ungeschlagene Spitzenreiter aus Gilching. (ds)

TSV Gilching II - SC Maisach 2:0 (2:0)

Maisach – Der TSV Gilching II bleibt in der Kreisliga 3 das Maß aller Dinge. Das bekam nun der SC Maisach am eigenen Leibe zu spüren. Beim Aufsteiger verlor die Mannschaft von Coach Thomas Stehle mit 0:2 (0:2). Die Treffer für Gilching erzielten Lukas Hornung (11.) und Juri Falch (44.). Während Gilching mit der maximalen Punktausbeute an der Tabellenspitze thront, rutschte der SCM auf den vierten Platz zurück.

„Für uns hat es heute gelangt“, ärgerte sich Stehle. Auch weil dem Maisacher Übungsleiter neun Akteure urlaubs- und verletzungsbedingt gefehlt haben. „Die beiden Gegentreffer waren absolut vermeidbar.“ Von seiner Mannschaft sah der 47-Jährige nicht so viel, von Gilching allerdings auch nicht – bis auf die beiden Treffer. Stehle: „Es war ein chancenarmes Spiel.“

Keine gute Kritik bekam Schiedsrichter Markus Heider. Über manche Entscheidung des Unparteiischen aus Kleinaitingen konnte Stehle nur den Kopf schütteln. So pfiff Heider den vermeintlichen Anschlusstreffer von Stehle-Filius Louis wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurück (62.). Auch die Rote Karte gegen Immanuel Hartmann sei völlig überzogen. „Das war ein gelbwürdiges Foul, mehr nicht.“ Doch statt der Ampelkarte für den bereits verwarnten Hartmann zückte Heider Rot. (ds)