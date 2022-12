Vier Brucker Landkreis-Teams starten im Zugspitz-Finale

Von: Dieter Metzler

Teilen

Sie gilt es zu entthronen: Die Mannschaft des FC Penzberg geht als Titelverteidiger in das Finalturnier in der heimischen Halle. © Dieter Metzler

Am Sonntag geht es in Penzberg um die Qualifikation für die oberbayerische Hallen-Meisterschaft. Mit dabei: Ein Überraschungsteam aus der C-Klasse.

Landkreis – Gleich vier Mannschaften aus dem Landkreis nehmen am Sonntag am Futsal-Finale der Zugspitzgruppe in Penzberg teil. Neben den beiden Landesligisten aus Olching und Oberweikertshofen und dem Kreisligisten aus Maisach hat es auch die Überraschungsmannschaft aus der C-Klasse, der SV Puch, in die Endrunde geschafft.

Vor zwei Jahren, als die letzte Hallenmeisterschaft stattfand, setzte sich der FC Penzberg die Hallenkrone auf. Die vier damaligen Landkreis-Vertreter aus Mammendorf, Maisach sowie aus der Kreisstadt der TSV West und der Brucker Sportclub mussten bereits in der Vorrunde die Segel streichen.

Uli Eichhorn: „Für uns ist die Finalteilnahme schon ein Riesenerfolg“

Oberweikertshofen, Olching und Maisach können sich rühmen, zumindest schon einmal die Zugspitz-Finale gewonnen zu haben. Für den C-Klassisten aus Puch stellt allein die Qualifikation im Zugspitzfinale bei den besten zehn mitzumischen, eine echte Sensation dar. Noch nie kam der Brucker Stadtteilverein in seiner Vereinsgeschichte über die Vorrunde hinaus. „Für uns ist die Finalteilnahme schon ein Riesenerfolg“, sagt SVP-Präsident Uli Eichhorn. „Entsprechend ist unsere Erwartungshaltung. Wir wollen in erster Linie Spaß haben und vielleicht gelingt es uns, dem ein oder anderen ein wenig zu ärgern.“

Nachdem sich von Oberweikertshofen ein Großteil der Mannschaft auf einem Hüttenausflug befindet, hat Uli Bergmann, der Sportliche Leiter, nur den Wunsch, dass die Mannschaft nicht untergehe. Dabei stapelt Bergmann wohl ein wenig tief, denn der Verein schickt fast das gleiche Team ins Rennen, das sich in der Vorrunde in Maisach durchsetzte. Mit Keeper Adrian Wolf und Dominik Danowski stehen zwei weitere Landesligakicker im Kader. Schön wäre es dennoch, wenn Weikertshofen den Sprung ins Finale schaffen würde, denn damit hätte man auch die Qualifikation für die Oberbayerische Meisterschaft am 15. Januar in Manching geschafft, so Bergmann.

Andreas Zorn: „Wichtig ist, dass sich niemand verletzt“

Auch die Olchinger, die von Co-Trainer Andreas Zorn in der Halle gecoacht werden, nehmen die Sache nicht todernst. „Wir nehmen es locker. Es läuft alles bei uns auf freiwilliger Basis. Verlieren wollen wir natürlich auch nicht. Wichtig ist aber, dass sich niemand verletzt.“

Und auch der SC Maisach fährt unaufgeregt zum Finalturnier nach Penzberg. „Die Halle hat ihre eigenen Gesetze“, meint Maisachs Trainer Christian Schneider. „Natürlich will man bei einem Turnier vorne mitspielen, wenn möglich gewinnen. Mal sehen, wie weit wir kommen.“ (Dieter Metzler)