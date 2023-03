Frauenfußball in Fürstenfeldbruck: Offensivreihen der Teams sind schon in Form

Von: Dieter Metzler

Während die Frauen aus Überacker von Sieg zu Sieg eilen, haben andere Vereine zum Auftakt nach der Winterpause bereits erste Probleme.

Fürstenfeldbruck – So trat der BCF Wolfratshausen II wegen Personalproblemen nicht in Adelshofen an. Und auch den Kreisligisten aus Unterpfaffenhofen quälen Personalnöte, sodass Trainer Volkmar Zborowski gezwungen war, das Spiel kampflos abzugeben.

Die Kreisklasse steigt erst ab 22. April in den Spielbetrieb ein.

Bezirksoberliga

FC Stern München II - RW Überacker 1:4 (1:0) – Man habe 20 Minuten lang den Gegner beherrscht, daraus aber nichts gemacht, berichtet RW-Trainer Andreas Fasching. Das bestraften die Gastgeber mit Bettina Grafs Führungstreffer. Erst nach dem Wiederanpfiff besannen sich die Rot-Weißen und kehrten in die Erfolgsspur zurück. Zunächst scheiterte Johanna Draude noch mit einem Freistoß an der Querstange, doch dann erzielte Fridos Tomangbe das verdiente 1:1 (50.). Nach einem Foul an Tomangbe versenkte Draude den Strafstoß zum 2:1. Anna Richter erhöhte nach einer Flanke mit dem Kopf auf 3:1. Nun hatte der Tabellenführer aus Überacker den Gegner im Griff. Den Schlusspunkt setzte Luisa Barth fünf Minuten vor dem Ende mit dem 4:1. Eine fehlerfreie Partie lieferte RW-Torfrau Isabella Gimmy ab. „Es war auch in der Höhe ein verdienter Sieg“, sagt Fasching.

Bezirksliga

FC Puchheim - FC Oberau 4:3 (1:2) – Lange sah es nicht so aus, als würden Puchheims Frauen gegen Oberau den Platz als Sieger verlassen. Zwar attestiert Trainer Sascha Widemann seiner Mannschaft eine ordentlich erste Halbzeit. Doch zwei leichte Fehler führten zu Gegentoren. Florentine Mazreku hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen können. Und als kurz nach Wiederanpfiff auch noch das 1:3 fiel, schien die Partie gelaufen. Doch dann läutete Alina Serter die Aufholjagd für den FCP ein. Stefanie Fiedler traf zum 3:3, und vier Minuten vor dem Ende gelang Serter der Siegtreffer.

Kreisliga

SG Böbing - SC Gröbenzell 0:4 (0:3) – Mit einem ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg bleibt Gröbenzell dem Tabellenführer aus Fuchstal auf den Fersen. Bei schwierigen Platzverhältnissen war in der Anfangsphase viel dem Zufall überlassen. Die Gröbenzeller Winterzugänge Liliane Raths (25.) und Catlyn Franke (40.) schossen die Gäste in Front, bevor Franziska Wiglinghaus mit dem 3:0 kurz vor der Pause für die Vorentscheidung sorgte. Zwar kamen die Gastgeberinnen noch zu einigen Offensivaktionen, in Gefahr geriet Gröbenzells Auswärtserfolg aber nicht. Elena Vogg setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Nach dem vierten Sieg in Folge empfängt der SCG in drei Wochen den SV Sachsenkam zum Spitzenspiel an der Wildmoosstraße.

A-Klasse

SG Gröbenzell/Lochhausen - FT Landsberg 4:3 (0:3) – Mit einer erfolgreichen Aufholjagd hat die Spielgemeinschaft aus Gröbenzell und Lochhausen den ersten Tabellenplatz verteidigt. Zunächst bekam die Spielgemeinschaft ihre Gäste aber überhaupt nicht in den Griff. Vor allem die Landsbergerin Charlotte Fouquet war nicht zu stoppen. Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte sie in den ersten 45 Minuten für eine 3:0-Gästeführung. Als dann in der 80. Minute die Grün-Weiße SG durch Karolina Baiz den 4:3-Siegtreffer erzielte, war die Welt für die SG wieder in Ordnung. Entscheidend war, dass man die dreifache Torschützin und damit das Offensivspiel der Gäste ausschalten konnte. Zuvor hatten Fjolla Krasniqi (2) und Bea Kennerknecht die Treffer zum 3:3 erzielt. dm