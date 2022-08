Viertes Saisontor im zweiten Spiel - Ex-Verteidiger Musliu schießt Alling an die Spitze

Von: Andreas Daschner

Die Hürde locker übersprungen: Der FC Emmering hat sein Auftaktmatch gegen die Olchinger Reserve deutlich mit 7:1 gewonnen. © Peter Weber

Der TSV Alling übernimmt dank Egzon Musliu die Tabellenspitze. Emmering feiert Kantersieg gegen Olching-Reserve. Egenburg trifft beinahe zweistellig.

Fürstenfeldbruck – Eigentlich ist Egzon Musliu ein gelernter Abwehrspieler. Doch nun beweist der Allinger seinen Wert am anderen Ende des Spielfelds. Vier der bislang Allinger fünf Treffer gehen auf sein Konto. Nach dem Dreierpack am ersten Spieltag gegen Pentenried traf Musliu auch in Gauting wieder – und schoss die Allinger damit auf den ersten Tabellenplatz. „Vier Tore – keine schlechte Quote für einen ehemaligen Verteidiger“, sagte Allings Coach Sebastian Kiffer.

FC Emmering - SC Olching II 7:1 (4:0) – Angesprochen auf den Kantersieg sprach Emmerings Coach Daniel Stapfer zuallererst den „kleinen Makel“ an: das Gegentor. „Aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, schränkte der Spielleiter gleich darauf ein und fokussierte sich lieber auf die Dinge, die gut gelaufen sind. Und das war eine ganze Menge. „Uns hat natürlich in die Karten gespielt, dass wir mit den ersten beiden Chancen gleich zwei Tore gemacht haben.“ Luca Schunn und Julian Bergen zeichneten dafür verantwortlich. In der Folge habe der FC die ausgegebene Taktik gut umgesetzt. Folgerichtig trafen noch Michael Huber und Christian Bauer zum 4:0-Pausenstand. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein paar Gänge zurückgeschaltet“, sagt Stapfer. Und so kamen die Gäste aus Olching durch Tobias Kratschmann noch zum Ehrentreffer. Weil aber Kristian Paluca, Florian Korosec und Sebastian Wilhelm noch für Emmering einnetzten, stand am Ende ein 7:1-Sieg. „Ein Auftakt nach Maß“, sagt Stapfer. „Was der wert ist, werden wir am kommenden Freitag sehen, wenn wir zum Absteiger nach Moorenweis müssen.“

VfL Egenburg - SV Haspelmoor 9:1 (5:1) – Kräftig Lehrgeld zahlten die Aufsteiger aus Haspelmoor bei ihrem ersten Spiel in der Kreisklasse. Das lag auch daran, dass sie ersatzgeschwächt antreten mussten. Neben dem urlaubenden Trainer Jürgen Schamberger fehlte auch eine Reihe von Stammspielern. „Eigentlich wollten wir das Spiel verlegen, aber da hat Egenburg nicht mitgemacht“, sagte SV-Fußballchef Heini Feigl. Unabhängig davon habe die Mannschaft aber auch viel zu verhalten begonnen. „Wie das Kaninchen vor der Schlange“, so Feigl. Bis die Haspelmoorer halbwegs wach waren, lagen sie auch schon mit 0:4 hinten. „Das ist dann natürlich nicht mehr zu drehen“, konstatierte Feigl. Zwar gelang Simon Hillmaier vor der Pause der Ehrentreffer. Aber damit war das Pulver der Gäste verschossen. Mit 1:5 ging es zum Pausentee, am Ende wurde es eine ziemliche Packung.

TSV Gilching II - FC Puchheim 2:1 (1:0) – Bittere Pille für den FC Puchheim: Trotz einer Großchance kurz vor Schluss fuhr der FC mit leeren Händen aus Gilching heim. Beim Stand von 1:2 aus Puchheimer Sicht erspielten sich Jannik Lutz und Cengiz Civgin die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Doch alleine vor dem Tor verdaddelte das Duo die Chance – sehr zum Ärger von Puchheims Co-Trainer Michael Liebl, denn: „Unsere Leistung war okay, am Ende war es ein glücklicher Sieg für Gilching.“ In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Hausherren ihre einzige Torchance zur schmeichelhaften Pausenführung. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann 20 bis 25 Minuten lang komplett überlegen“, sagt Liebl. Mehr als der Ausgleich durch Osman Eryilmaz sprang in dieser Phase aber nicht heraus. Und das sollte sich rächen. „Wieder mal ein weiter Ball“, so Liebl, habe dann zum zweiten Gegentor geführt. Und das war am Ende entscheidend – auch wegen der verdaddelten Großchance.

Gautinger SC - TSV Alling 0:1 (0:1) – Zweites Spiel, zweiter Sieg, 5:0 Tore, Tabellenführer. Der Saisonstart des TSV Alling kann sich wahrlich sehen lassen. In Gauting knüpfte der TSV da an, wo er gegen Pentenried aufgehört hatte – zumindest spielerisch. Bloß das Toreschießen klappte dieses Mal nicht so gut wie vor einer Woche. Zumindest nicht allzu lange. Zwar erzielte Egzon Musliu gleich mit der ersten Chance das 1:0 Danach wollte das Runde aber einfach nichts mehr ins Eckige. „Wir haben viele Hundertprozentige liegen lassen“, musste dann auch Allings Coach Sebastian Kiffer eingestehen. Rächen hätte sich das aber eigentlich nur kurz nach dem Führungstreffer können. „Da war Gauting am Drücker“, sagte Kiffer. Doch nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit fanden die Allinger wieder ins Spiel und fuhren den verdienten Sieg nach Hause. (Andreas Daschner)