Verlegungswelle zum Saisonauftakt: Nur zwei Frauenteams aus dem Landkreis FFB starten am Wochenende

Bei RW Überacker (rote Trikots) ist die Torjagd eröffnet – diese Saison wieder in der Bezirksoberliga. Holpriger Start in die Saison Neuer Trainer bei Adelshofen © Dieter Metzler

Die Sommerpause geht nun auch für die Frauenteams der Region zu Ende - zumindest theoretisch. Wirklich spielen nur zwei Mannschaften.

Landkreis – Obwohl der Deutsche Fußballbund (DFB) den Weg frei gemacht hat für Frauen im Punktspielbetrieb der Männer-Teams, ist das für die Frauenteams im Landkreis absolut kein Thema. Sie wollen unter sich bleiben beim Kicken. Ihre Vorbilder spielen auch in reinen Frauen-Teams, wie zum Beispiel die Nationalmannschaft, die bei der Euro 2022, einem reinen Frauen-Turnier, großen Erfolg feierten. Ob die Amateurkickerinnen nachhaltig diesen Schwung aufnehmen können, wird sich zeigen, wenn die Frauen am Wochenende im Landkreis von der Bezirksoberliga bis runter in die A-Klasse wieder auf Torjagd gehen.

Wegen Sommerferien: Start fällt holprig aus

Der Start fällt allerdings holprig aus, weil einige Vereine in Anbetracht der immer noch bestehenden Ferienzeit ihre Auftaktbegegnungen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt haben. So eröffnen lediglich die Bezirksoberliga-Aufsteiger aus Überacker am Samstagnachmittag (Anstoß: 14.30 Uhr) die Saison, wenn die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching den FC Stern München II empfängt, und der Kreisligist SC Gröbenzell am Sonntag (Anstoß 17 Uhr) die SG Böbing zu Gast hat.

Der Bezirksligist FC Puchheim hat sein Spiel in Oberau auf den 19. November verlegt, der Bezirksliga-Absteiger aus Unterpfaffenhofen seine Kreisliga-Begegnung gegen den SV Sachsenkam auf den 6. November. Auch die aus Aich, Aufkirchen und Wildenroth bestehende „Dreier-Spielgemeinschaft“, die das Angebot des Verbandes angenommen hat, in der Kreisklasse an den Start zu gehen, eröffnet die Saison erst am kommenden Freitagabend (Anstoß 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SG aus Farchant/Garmisch.

Und die neben der ersten Mannschaft ebenfalls aufgestiegene zweite Garnitur aus Überacker hat seine Kreisklassenpartie gegen den SV Parsberg auf den 5. November verschoben. Auf diesen Tag hat auch der SV Adelshofen seine Auftaktbegegnung in Wolfratshausen verlegt, während die neugegründete SG von GW Gröbenzell und SV Lochhausen bei der SG Landsberg ihr Auftaktspiel auf den 15. Oktober verschoben hat.

Überackers guter Ruf spricht sich herum

Der Primus im Landkreis-Frauenfußball ist definitiv der SV RW Überacker. Beide Mannschaften spielten eine überragende Saison, feierten die Meisterschaft in der Bezirksliga und A-Klasse und gehen nun jeweils eine Klasse höher an den Start. Während Andreas Fasching als Trainer weitermacht, hörte Christian Krawarz auf, da er selbst noch spielen möchte. Mit Maximilian Libal haben die Rot-Weißen aber rasch eine interne Lösung gefunden.

Der Erfolg des RW-Teams spricht sich herum. Gleich fünf Neuzugänge vom letztjährigen Liga-Konkurrenten aus Vierkirchen schlossen sich Überacker an. Dazu steigt eine Spielerin aus dem Nachwuchs in den Frauenkader auf. Einige Spielerinnen aus der „Ersten“ werden kürzer treten und die „Zweite“ verstärken, erklärt Fasching. Zum Saisonziel wollte sich der Trainer nicht festlegen. „Wir wollen viele Punkte einfahren“, sagte er nur.

Der FC Puchheim hat sich laut Trainer Sascha Widemann einen gesicherten Mittelfeldplatz zum Ziel gesetzt. Der Kader ist kaum verändert. Lediglich die Torhüterin muss ersetzt werden, weil sie zum Studieren nach Passau ging. Ihre Lücke wird die Torhüterin der B-Juniorinnen schließen.

Spannende Projekte in den unteren Ligen

„Wir wollen nach der harten Bezirksliga-Saison, die mit dem Abstieg endete, in der Kreisliga um den Klassenerhalt kämpfen“, teilte Volkmar Zborowski mit. „Das wird schwer genug.“ Zwei Abgängen stehen drei Neuzugänge gegenüber. „Ich hoffe, dass wir mehr Erfolg haben, meine Mädels hätten es verdient. Sie sind in der vergangenen Saison häufig unter Wert geschlagen worden. Ich hoffe, diesmal steht uns das Glück etwas mehr zur Seite.“

Großen Optimismus strahlt Georg Sigl, Trainer der „Dreier-SG“ aus. Mit einem Kader von 32 Spielerinnen dürfte er die Qual der Wahl haben. Die Vorbereitung verlief optimal. „Wir möchten unter die ersten drei kommen“, so Sigl. Er will sich zwar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein Aufstieg in die Kreisliga, wo schon zwei Landkreis-Teams spielen, wäre toll.

In der A-Klasse geht derweil der SV Adelshofen mit Michael Griebel als neuem Trainer an den Start. „Wir wollen unter die ersten drei“, so Griebel zum Saisonziel. Zum ersten Mal hat der SVA auch eine Kleinfeldmannschaft angemeldet. „Da würden wir uns noch über Zulauf freuen, auch eine Betreuerin suchen wir noch.“ Insgesamt sind fünf Mädels aus Altersgründen nun in den Kader der ersten Adelshofen-Mannschaft gewechselt. „Die haben schon eine Saison lang mittrainiert, durften aber noch nicht eingesetzt werden. Jetzt haben sie das Alter erreicht“, erklärt Triebel. Neu angemeldet für die A-Klasse hat sich auch die SG GW Gröbenzell/SV Lochhausen. (Dieter Metzler)