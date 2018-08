VSST Günzelhofen im Derby gegen Nachbarort Aufkirchen

Fans wandern über Wiese zum Derby

von Hans Kürzl schließen

Über Stock und Stein führt der Weg zum Sieg – zumindest für die Fans des VSST Günzlhofen, die am Sonntag wieder zu ihrer Fuß-Wallfahrt zum Fußball-Derby in den Aufkirchner Nachbarort wandern wollen.

Aufkirchen/Günzhlhofen – Aus der Ruhe zu bringen ist Florian Brandmair nicht. Zwar fehlt dem Trainer des FSV Aufkirchen verletzungsbedingt gut ein halbes Dutzend der Stamm-Elf. „Trotzdem wollen wir versuchen, uns dem Spiel der Woche als würdig zu erweisen“, sagt Brandmair und schiebt am Sonntag, 15 Uhr, kurzerhand den Gästen vom VSST Günzlhofen die Favoritenrolle zu. „Zumindest eine leichte“, schmunzelt Brandmair, obwohl er gerade mal einen Kader von zwölf Spielern auf die Beine bringen wird.

Man werde schon konkurrenzfähig sein, so Brandmair. Schließlich ist man in Aufkirchen motiviert, eine symbolische Marke bereits weit früher zu knacken als in der Vorsaison. Da stand die Elf als Aufsteiger am Ende der Vorrunde erst bei sieben Punkten und reichlich tief im Abstiegssumpf. Nun könnte der FSV bei einem Sieg schon nach dem vierten Spiel bei eben diesen sieben Punkten gelandet sein. Denn so toll sich die Aufholjagd in der Rückrunde angefühlt habe, würde der Aufkirchner Coach in der laufenden Runde lieber drauf verzichten. „Weniger Nervenkitzel und etwas schneller den Klassenerhalt sicher haben“, benennt er daher das Ziel des FSV im zweiten Kreisklassen-Jahr. Da ist Brandmair dann schon froh, dass er ein Problem der meisten anderen Trainerkollegen im Amateurbereich nicht hat: „Urlaubsbedingte Ausfälle, das sind vielleicht zwei.“

Erwartungsfroh sieht man dem Nachbarschaftsderby auch in Günzlhofen entgegen. Zumal am Tag der Nachbarschaft schon um 13 Uhr mit dem C-Klassen-Vorspiel der Reserven beginnt. Es ist zu erwarten, dass der VSST nicht nur mit einer schlagkräftigen Mannschaft aufläuft, der von der Konkurrenz ein Platz im vorderen Bereich der Tabelle zugetraut wird.

Auch eine stattliche Fankulisse soll wie im Vorjahr die Mannschaft von Trainer Sarven Tasdereli begleiten. Wenn es nicht regnet, wieder zu Fuß über Feld- und Wiesenwege. Der Abmarsch ist für 12.30 Uhr am Maibaumplatz von Oberschweinbach geplant. Den Rückweg will der Tross dann mir drei Punkten im Gepäck antreten. Auch für die Günzlhofener würde das bedeuten, dass sie auf der Sieben-Punkte-Marke gelandet sind – allerdings mit einem Spiel weniger als der Konkurrent aus Aufkirchen.