„Insgesamt 192 Jahre Funktionär“: Der VSST Günzlhofen ehrt seinen Tausendsassa

Von: Dieter Metzler

Eine Urkunde und zwei Ehrennadeln bekam Rudi Thurner von VSST-Präsident Mario Küpper (l.) und Schriftführerin Kathrin Riepl überreicht. © Dieter Metzler

In der Halbzeitpause der Bezirksliga-Begegnung zwischen Günzlhofen und der SpVgg Kammerberg hat der VSST den 81-jährigen Rudi Thurner für sein 50-jähriges Engagement beim Dorfverein geehrt.

Günzlhofen – Thurner erhielt vom Präsident Mario Küpper, assistiert von Vereins-Schriftführerin Kathrin Riepleine, Urkunde und die Goldene Nadel vom Bayerischen Landessportverband sowie eine Vereinsnadel. „Ich bin insgesamt 192 Jahre Funktionär“, rechnet Rudi Thurner verschmitzt, aber sichtlich stolz vor und zählt dabei seine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten beim VSST auf, die er im Lauf der Jahrzehnte überwiegend parallel in Mehrfachfunktion ausgeübt hat.

So stellte sich Thurner ab 1973 als Schiedsrichter in den Dienst des Vereins: „Weil die keinen hatten und sonst Strafe hätten zahlen müssen.“ Dann übernahm er acht Jahre lang den Job des Fußball-Abteilungsleiters, half als Jugendtrainer aus und wurde für fünf Jahre Platzkassier sowie für sechs Jahre auch Platzwart. „Zwischen 1977 und 2017 habe ich bei jedem Sommernachtsfest das Saugrillen übernommen. Das sind schon so ungefähr 30 Säue gewesen“, sagt er.

Beim Verein für Sport, Spiel und Tanz (VSST) gibt es seit 1976 auch eine Theater-Abteilung. Natürlich war Rudi Thurner dabei und begeisterte zehn Jahre lang das Publikum. Ab 1983 entdeckte er eine neue Leidenschaft: Beim Kegeln absolvierte er über 500 Spiele – und übernahm ein Ehrenamt nach dem anderen: 14 Jahre lang war er Abteilungsleiter, 30 Jahre Sportwart und zugleich Schiedsrichter.

Es folgten zehn Jahre als Kreisjugendwart, neun Jahre als Kreissportwart sowie 16 Jahre als Kreispressewart. Nach 30 Jahren kam 2013 das Aus für die sanierungsbedürftige Kegelanlage der Sportgaststätte und damit das Ende der Abteilung, sehr zum Leidwesen von Thurner, der bayernweit längst als „der Kegel-Funktionär“ des VSST Berühmtheit erlangt hatte.

Legendär wurden schließlich seine Grillwürste. Mit denen versorgte er bei jedem Heimspiel der Fußballer noch bis zum vergangenen Jahr die Zuschauer. (dm)