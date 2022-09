„Das beste Spiel der Saison“ - VSST Günzlhofen feiert zweiten Saisonsieg

Aufsteiger gibt rote Laterne ab

Zum zweiten Mal in dieser Saison durfte der Aufsteiger aus Günzlhofen feiern. Die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri hat bei der SpVgg Kammerberg 2:0 gewonnen.

Günzlhofen – Und damit auch die rote Laterne in der Bezirksliga Nord an den BC Attaching abgetreten. Zum psychologisch besten Zeitpunkt, kurz vor und kurz nach der Pause, schlug der VSST zu und steht damit erstmals in der Saison auf keinem direkten Abstiegsplatz mehr.

Den größten Aufreger in den ersten 45 Minuten lieferten aber nicht die beiden Mannschaften, sondern Schiedsrichter Korbinian Badmann (FC Perlach). Der Unparteiische blieb mit den Stollen im Rasen hängen, und die Partie musste für zehn Minuten unterbrochen werden.

Nach der Halbzeitpause übernahm sein Assistent Martin Firyn (MSV VG Bajuwaren) mit 15-minütiger Verspätung die Leitung der zweiten 45 Minuten. Zum diesem Zeitpunkt führte der VSST mit 1:0 (39.). Spielführer Kevin Roth hatte einen Freistoß gefühlvoll vor das Kammerberger Tor getreten, den Ferlisi per Flugkopfball im gegnerischen Tor versenkte. Bis dahin gab es auf beiden Seiten wenige Torraumszenen zu beobachten. „Wir haben gut verteidigt, aber Kammerberg erwies sich im Abschluss auch recht harmlos“, berichtete Ehrenvorstand Franz Ostermeier.

Vorentscheidend für den zweiten Dreier in dieser Saison dürfte das 2:0 von Hakan Özdemir gewesen sein. Nach einem mustergültigen Zuspiel vom überragenden Michael Zach nahm Özdemir den Ball kurz hinter der Mittellinie auf und zog auf und davon. Aus gut zehn Metern zog der VSST-Stürmer ab und ließ dem Kammerberger Schlussmann keine Chance.

Der Tabellenachte aus Kammerberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In der Phase hielt VSST-Keeper Nico Theiß mit guten Paraden seine Elf im Spiel. Für den VSST ergaben sich aber auch weitere gute Chancen durch die Roth-Brüder, Kevin und Heiko, sowie Marco Schnellinger.

„Insgesamt ein verdienter Sieg, das beste Spiel in dieser Saison“, resümierte Ostermeier. (dm)