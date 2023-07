VSST Günzlhofen: Trainer gefunden, aber nur fünf Kicker nach Abstieg noch da – Absturz in C-Klasse?

Von: Dieter Metzler

Blickt einer schwierigen Aufgabe entgegen: Günzlhofens neuer Trainer Rainer Lohr. © Dieter Metzler

Einen einmaligen Aderlass hat der Bezirksliga-Absteiger VSST Günzlhofen erlebt. Gleich 17 Spieler haben den Verein in der Sommerpause verlassen.

Günzlhofen – Nachdem die zweite Mannschaft in der vergangenen Saison bereits nach viermaligem Nichtantreten vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden war, verließen nun auch nach dem Absturz der ersten Garde scharenweise Spieler den Verein – darunter auch Spielertrainer Quemajl Beqiri.

Ein neuer Coach ist mittlerweile gefunden. An Kickern mangelt es aber weiterhin.

Zum 10. Juli verfügt der VSST laut Online-Portal Fupa mit Nico Theiß, Thomas Alksnis, Philipp Gruschka, Josef Scheb und Marco Schnellinger gerade noch über fünf Spieler. 17 Kicker haben den Verein verlassen. Der VSST muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht frühzeitig mit den Akteuren gesprochen zu haben, um die Weichen für die neue Saison zu stellen, nachdem Trainer Beqiri im April bereits seinen Abschied ankündigt hatte.

Der beruflich sehr eingespannte VSST-Präsident Mario Küpper, der laut eigener Aussage zu wenig Unterstützung von seiner Fußballabteilung erhielt, würde wohl lieber heute als morgen sein Amt aufgeben. „Es tut mir leid“, sagte er. „Aber der Beruf geht vor.“ Derzeit weilt er für einige Wochen im Urlaub.

Derweil versuchen Abteilungsleiter Feustel und Vereinsmitglied Achim Gruschka irgendwie eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. In der schier aussichtslosen Lage haben sie es geschafft, nach langer Suche mit Rainer Lohr einen Trainer zu verpflichten. Der 57-jährige Lohr weiß um die widrigen Umstände, wie es Gruschka ausdrückt. Trotzdem will er den Fußball in Günzlhofen aufrechterhalten und soll mithelfen, doch noch rechtzeitig bis zum Saisonstart eine einigermaßen schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen.

Lohr ist im Landkreis kein Unbekannter. Er war schon beim SC Fürstenfeldbruck, SC Gröbenzell, FC Eichenau und der SpVgg Wildenroth Trainer. Doch, ob er tatsächlich sein Traineramt in Günzlhofen antritt, macht er davon abhängig, ob der Verein überhaupt einen Kader zusammenkommt. Die Hintergründe, warum sich der VSST in diese prekäre Lage gebracht hat, interessieren ihn nicht. Er habe sich alles angeschaut, und mit Gruschka gesprochen. „Der war sehr ehrlich und schonungslos“, meinte Lohr.

Doch der Verein sollte sich das Szenario vor Augen halten, was passiert, wenn man die Mannschaft abmeldet. „Dann gibt es keinen Fußball mehr in Günzlhofen. Und ein Neustart beginnt in der C-Klasse“, so Lohr. Er kenne Vereine, die würden sich die Finger schlecken, wenn sie in der Kreisliga spielen dürften. Zum jetzigen Zeitpunkt schätzt er die Chance, dass der VSST noch eine Mannschaft auf die Beine stellen wird, mit 20:80 ein. Viel Zeit bleibt nicht mehr. (dm)