Einzug ins Sparkassencup-Finale: Günzlhofen wirft auch den zweiten Landesligisten aus dem Wettbewerb

Von: Dieter Metzler

Überflieger im Sparkassencup: Der VSST Günzlhofen (grüne Trikots) ging im Halbfinal-Derby leidenschaftlicher zu Werk als der Nachbar aus der Landesliga. © Dieter Metzler

Eine faustdicke Überraschung gab es am Dienstagabend in Günzlhofen. Der neunfache Sparkassenpokalsieger SC Oberweikertshofen scheiterte im Halbfinale mit 1:3 beim VSST Günzlhofen

Günzlhofen – Der SCO muss sich heuer mit dem „kleinen Finale“ am 9. Juli in Moorenweis begnügen. „Warum auch immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie man wieder mal gesehen hat“, meinte ein enttäuschter Weikertshofener Trainer Dominik Sammer nach dem Schlusspfiff. „Glückwunsch an Günzlhofen.“

Seine Mannschaft habe keine Energie gehabt, keine Spielfreude. „Allgemein waren wir im gesamten Pokalwettbewerb nicht gut und heute leider auch nicht.“ Der Landesligist hätte eigentlich gewarnt sein müssen. Die Elf von VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri hatte auf dem Weg ins Halbfinale bereits mit dem SC Olching einen Landesligisten aus dem Wettbewerb gekegelt und zieht nun als großer Favorit ins Finale 2023 ein.

VSST Günzlhofen: Oberweikertshofen fand keine Mittel gegen den Bezirksligisten

Der vom Abstieg bedrohte Bezirksligist überraschte mit großem Einsatz und einer unbändigen Leidenschaft, während man bei Weikertshofen das Gefühl hatte, dass man das schon irgendwie schaukeln werde – selbst als man kurz vor der Pause das 0:1 durch Kelvin Gomez kassierte. Davon war allerdings auf dem Platz nicht viel zu sehen. „Wir sind immer eine Sekunde zu spät“, rief Sammer zu Beginn der zweiten 45 Minuten ins Feld. Er ahnte wohl schon, was passieren würde.

„Wir halten ganz gut mit“, meinte dagegen VSST-Ehrenvorstand Franz Ostermeier kurz vor dem Treffer von Gomez zum 1:0 (45.) und freute sich über den engagierten Auftritt seiner Elf. Der laufstarke Gomez war es auch, der zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff mit dem 2:0 (56.) für die Vorentscheidung sorgte.

Selbst als Maximilian Schuch nach einem Foul von Michael Zach an Fabio Gonschior den fälligen Strafstoß zum 2:1-Anschlusstreffer verwandelte, hatte man nicht das Gefühl, der VSST würde sich das Spiel noch aus der Hand nehmen lassen. Weikertshofen fand einfach kein Mittel, die wie die Löwen kämpfenden Günzlhofener entscheidend unter Druck zu setzen – zumal auch Nico Theiß im Tor des VSST einen Sahnetag erwischte.

Die Überraschung bahnte sich endgültig an, als Hakan Özdemir mal wieder einen seiner gefürchteten Freistöße auspackte und unter dem Jubel der Fans den 3:1-Endstand erzielte. „Natürlich ist die Enttäuschung groß“, sagt Oberweikertshofens Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Letztlich hat die Mannschaft mit dem größeren Willen gewonnen.“ (Dieter Metzler)