„Noch nichts verloren“: VSST Günzlhofen gewinnt nach Schockmoment - und glaubt an Klassenerhalt

Von: Dieter Metzler

Der VSST Günzlhofen (grüne Trikots) klettert dank eines 3:1-Erfolgs gegen den SVA Palzing auf einen Abstiegsrelegationsplatz und glaubt an den Klassenerhalt. © Peter Weber

Drei Minuten fehlten noch zum Abpfiff im Kellerderby zwischen dem VSST Günzlhofen und dem SVA Palzing, als Günzlhofens Selim Selimovic im Mittelfeld ohne Einwirkung eines Gegenspielers in die Knie ging und sich nicht mehr rühren konnte.

Günzlhofen – Der VSST führte zu diesem Zeitpunkt mit 3:1. Letztlich musste der Notarzt gerufen werden. Nach einer halbstündigen Unterbrechung und dem Abtransport des VSST-Spielers ins Klinikum wurden die drei Minuten noch zu Ende gespielt. Letztlich ein für den VSST wichtiger Dreier auf dem Weg zum Klassenerhalt, an den der VSST-Präsident Mario Küpper immer noch glaubt. „Wir haben jetzt schon zwei Punkte mehr geholt als in der Hinrunde“, so Küpper. „Es ist noch nichts verloren. Durch den heutigen Erfolg sind wir wieder vom direkten Abstiegsplatz auf den Relegationsplatz geklettert. Nächste Woche steht die Begegnung in Rohrbach an, ein weiteres Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir da punkten, sind wir wieder voll dabei.“

Durch einen Doppelschlag in der 18. und 20. Minute von Ritvan Maloku, ging der VSST mit 2:0 in Führung. In den ersten 45 Minuten hatte das Liga-Schlusslicht aus Palzing nur eine Halbchance, als der Ball aber weit über den Günzlhofener Kasten flog. Als dann in der 50. Minute der Bruder von Spielertrainer Qemajl Beqiri, Qendrim mit einem strammen Freistoß das 3:0 erzielte, war das Kellerderby entschieden.

Dennoch gaben sich die Gäste nicht auf. Sie drängten den VSST in der eigenen Spielhälfte ein und spielten sich zahlreiche Möglichkeiten heraus. Doch noch verteidigte die VSST-Hintermannschaft samt Torhüter Nico Theiß das 3:0. Gefährlich blieb der VSST aber stets durch Konter, wobei sowohl Kelvin Gomez, als auch Qemajl Beqiri gute Chancen liegen ließen. In der 85. Minute erzielten die Gäste den 3:1-Ehrentreffer – wenngleich hier auch VSST-Schlussmann Theiß Schützenhilfe leistete, als er den Ball durch die Hände rutschen ließ.