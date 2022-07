VSST Günzlhofen trotz zweiter Niederlage „auf einem guten Weg“

Aufsteiger VSST Günzlhofen unterlag im zweiten Testspiel knapp mit 0:1. © VSST

Bezirksliga-Aufsteiger VSST Günzlhofen hat den zweiten Härtetest verloren. Gegen den FC Stätzling musste sich die Beqiri-Elf knapp geschlagen geben.

Günzlhofen – Nach dem 0:3 beim Landesligisten in Gilching verloren die Bezirksliga-Aufsteiger auch ihr zweites Vorbereitungsspiel gegen den FC Stätzling aus der Bezirksliga Schwaben-Nord mit 0:1. Den spielentscheidenden Treffer erzielte David Trinkl eine Viertelstunde vor Schluss. Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk hätte sich der zweite Vorsitzende Franz Ostermeier, der am Sonntag 70 wurde, sicherlich gefreut. Aber er selbst ließ sich berichten, dass in der ausgeglichenen Begegnung, die VSST-Stürmer zu viele Chancen liegen ließen.

„Wir waren spielerisch und im Aufbau die bessere Mannschaft“, beobachtete Günzlhofens Präsident Mario Küpper. Auch er bemängelte die schlechte Chancenverwertung. „Wir befinden uns aber auf einem guten Weg“, so Küpper, der die knappe Niederlage ziemlich locker verschmerzen konnte. (dm)