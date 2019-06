„Das war zu wenig, viel zu wenig“ - Kottgeisering steigt in die B-Klasse ab

Erster Abstieg für Meistertrainer Slowik

von Dirk Schiffner schließen

„Das war zu wenig, viel zu wenig.“ Das sagte Uwe Slowik, der einstige Meistermacher der Buchstaben-Ligen und Trainer des SV Kottgeisering, wenige Minuten nach der 1:6 (1:2)-Heimschlappe gegen RW Überacker.

Nach nur einem Jahr in der A-Klasse geht es für Kottgeisering wieder zurück in die B-Klasse. Für den 63-jährigen Gernlindner ist es in seiner langjährigen Trainerlaufbahn der erste Abstieg überhaupt. Weshalb Slowik gleich nach dem Abpfiff den sofortigen Wiederaufstieg als künftiges Saisonziel ausgab. „Für mich gibt´s nur den Aufstieg.“ Zur kommenden Saison erwartet Slowik einige Langzeitverletzte zurück.

Den größeren Willen legten bei tropischen Temperaturen die Rot-Weißen an den Tag. Die Gäste kamen direkt vom heimischen Bierzelt, fertigten die Hausherren ab und machten sich wieder auf den Weg zum Feiern. Nach handgestoppten 29 Sekunden schoss Felix Böhme Überacker in Führung. In der Folge waren die Gäste klar Herr im fremden Haus. Nach 38 Minuten erhöhte Christian Muth auf 2:0, praktisch im Gegenzug stellte Tobias Sanktjohanser den alten Abstand wieder her.

„In der Halbzeitpause hatten wir uns viel vorgenommen“, sagte Slowik. Doch seine Spieler waren wohl noch gedanklich in der Kabine. Diesmal dauerte es 41 Sekunden. Cosmin Badui spazierte durch die Kottgeiseringer Defensive als wären es Slalomstangen und nagelte zur Krönung den Ball ins Kreuzeck. Während Überacker um jeden Ball kämpfte, ergaben sich die Kottgeiseringer ihrem Schicksal. „Gegenwehr sieht anders aus“, meinte Slowik. Eine Viertelstunde vor Schluss brachen dann alle Dämme. Innerhalb von vier Minuten machten Darsey Sehu (76.), Dragos Jurca (79.) und Wolfgang Zander (80.) das halbe Dutzend voll. Schiedsrichter Peter Rascher (Alling) hatte ein Einsehen und pfiff den Sommerkick nach schon 88 Minuten ab. DIRK SCHIFFNER