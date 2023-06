SCF-Knipser wechselt zum FC Emmering: Miralem Brkic spielt künftig in Gelb-Schwarz

Von: Thomas Benedikt

In der A-Klasse war Miralem Brkic (in Rot, r.) eine Klasse für sich. In 23 Spielen für den BVTA Fürstenfeldbruck gelangen dem Stürmer beeindruckende 40 Tore. © Peter Weber

Der FC Emmering treibt den Umbau seiner ersten Mannschaft voran. Jetzt hat der FCE einen echten Hochkaräter ins Hölzl-Stadion gelockt.

Emmering – Nachdem sich ein Spielerquartett des FCE dem FC Aich angeschlossen hatte und Lisander Kajtazi nach Maisach gewechselt war, gab es bei den Emmeringern viel Bedarf für Verstärkungen. Die haben sie sich jetzt geholt. Vier Neue schließen sich dem Kreisklassen-Team von Neu-Trainer Wolfgang Kampinski an. Zwei davon kommen von der auseinanderbrechenden Mannschaft des SC Fürstenfeldbruck – unter anderem Torjäger Miralem Brkic.

Der 23-Jährige Stürmer hat seine Torgefährlichkeit in den vergangenen beiden Saisons eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Während seiner eineinhalb Jahre beim BVTA Fürstenfeldbruck erzielte er in 23 Partien in der A-Klasse 40 Tore. Und auch in der abgelaufenen Kreisliga-Abstiegsrunde war er für den SCF in neun Spielen vier Mal erfolgreich. Mit Brkic wechselt auch ein Brucker Teamkollege ins Hölzlstadion: Der frühere Emmeringer Maxim Jefkaj (19) kehrt nach einem Jahr beim SCF zu seinem Heimatverein zurück.

Noch zwei weitere Spieler werden künftig im Emmeringer Dress auflaufen: Mittelfeldmann Louis Kellner (32) kommt vom A-Klassisten FC Landsberied. Und auch Siyar Ilkbalar, in den vergangenen Spielzeiten beim TSV Fürstenfeldbruck gemeldet, trägt künftig Gelb-Schwarz. (Thomas Benedikt)