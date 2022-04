Oberweikertshofen bleibt nach Kantersieg weiter auf Titelkurs

Teilen

Er war der Matchwinner: Maximilian Schuch (vorne) netzte gegen den TSV Großhadern dreimal ein. © Oliver Rabuser

Mit einem 6:1-Kantersieg untermauerte der SC Oberweikertshofen am Dienstagabend beim Auswärtsspiel in Großhadern seine Ambitionen auf den Meistertitel. Alleine Maxi Schuch steuerte drei Tore bei.

Oberweikertshofen – Beits zur Pause war der Sieg vor 100 Zuschauern beim Stand von 4:1 in trockenen Tüchern. Als Matchwinner durfte sich der dreifache Torschütze Maxi Schuch feiern lassen. Die weiteren Treffer, neben einem Eigentor der Gastgeber, steuerten Marwane Gobitaka und Dominik Danowski bei.

Mit insgesamt 15 ungeschlagenen Spielen, darunter zuletzt fünf Siege in Serie, kann sich die Elf von Trainer Günter Bayer eigentlich nur noch selbst um die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Landesliga bringen. Als ärgster Verfolger der Weikertshofener löste am Dienstagabend die SpVgg Haidhausen den VfL Denklingen ab – wobei sowohl der SCO als auch Haidhausen ein Spiel mehr absolviert haben als Denklingen.

Mit dem Spiel in Großhadern zeigte sich Bayer bis auf die ersten Minuten zufrieden. „Es ist halt ärgerlich, wenn man im Vorfeld vor den Standards warnt und dann nach einem Freistoß ein Kopfballtreffer hinnehmen muss“, so Bayer. Den Rückstand habe seine Elf aber schnell verkraftet und dann innerhalb von zehn Minuten mit vier Toren für die Entscheidung gesorgt. „Wobei ich das im Spielbericht als Eigentor der Haderer angegebene 2:1 mit meinem SCO-Auge Lukas Kopyciok zurechne,“ ergänzte Bayer.

In den zweiten 45 Minuten habe Weikertshofen das Spiel voll kontrolliert und dabei auf sich ergebende Chancen gelauert, die dann auch noch zu zwei weiteren Toren führten. „Der Auftritt war sehr erfreulich und clever“, so Bayer, der allerdings mit Emrah Celebic und Kopyciok zwei angeschlagene Spieler zu beklagen hat. „Celebic fällt wohl mit einem Muskelfaserriss aus, und Kopyciok hat noch Atemprobleme nach Corona.“ Aufgrund des großen Kaders könne die Mannschaft wohl den Ausfall kompensieren, aber für ihn als Coach sind es dennoch zwei wichtige Stammspieler. (Dieter Metzler)