Weil schießt SCF in die Kreisklasse

Victor Medeleanu Noch-Trainer des SCF © privat

Fürstenfeldbruck – Der FC Weil hat den Abstieg des SC Fürstenfeldbruck besiegelt. Er schoss den Sportclub mit 5:1 in die Kreisklasse.

Der SC Fürstenfeldbruck ist aus der Kreisliga abgestiegen. Die Kreisstädter verloren das Relegationsrückspiel beim FC Weil deutlich mit 1:5 (0:3). Das Hinspiel gewann der SCF noch mit 3:2. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei Victor Medeleanu. „Im Endeffekt sind wir nicht heute abgestiegen“, sagte der SCF-Coach. Der Niedergang sei ein schleichender Prozess gewesen, so Medeleanu.

Bereits in den letzten beiden Spielzeiten krebste der Sportclub in den Niederrungen der Kreisliga rum. Jetzt folgte der Absturz in die Kreisklasse. Ob es dort mit Medeleanu als verantwortlichen Übungsleiter weitergehe, konnte und wollte der Rumäne wenige Minuten nach dem Schlusspfiff noch nicht sagen. In der kommenden Woche werde er mit den Vereinsverantwortlichen die Saison analysieren. Zumindest so viel ließ Medeleanu durchblicken: „In dieser Konstellation werde ich nicht weiter machen.“ Es scheint als stehe die einstige Fußball-Nummer eins mal wieder vor einem neuen Neuanfang.

Schon drei Minuten im Rückstand

Die Geschichte des Rückspiels ist schnell erzählt. Bereits nach drei Minuten machte der Kreisklassist aus dem Landkreis Landsberg durch Hannes Greinwald den Rückstand aus dem Hinspiel. Brucks Tormann Tchinti Kolani, der beim Hinspielsieg noch fehlerfrei agierte, machte beim Weiler Führungstreffer keine glückliche Figur. In der Folge waren die Brucker vor knapp 500 Zuschauern eigentlich gut im Spiel. Echte Torchancen konnten sich die Medeleanu-Schützlinge jedoch nicht erspielen. Mit einem Doppelschlag durch Daniel Voest und Markus Reisacher binnen zwei Minuten sorgten die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung. Bei beiden Treffern stellte sich die SCF-Defensive etwas zu ungeschickt an. „Weil hat gezeigt, dass sie unbedingt in der Kreisliga spielen wollten“, fasste es Medeleanu zusammen.

Nach dem 4:0 durch Hannes Greinwald (60.) war das Spiel entschieden. Zwar gelang Ferenc Ambrus der Ehrentreffer (62.), ein echtes Aufbäumen war aber nicht mehr zu spüren. Nach 67 Minuten traf Claudius Reisacher zum 5:1-Endstand. Neben den Platz starteten bereits die Aufstiegsfeierlichkeiten. „Wir waren heute nicht auf dem Platz, wir haben nicht das gespielt, was wir besprochen hatten“, ärgerte sich Medeleanu über den nicht eingehaltenen Matchplan.