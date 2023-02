Weltmeister Philipp Lahm zu Gast beim TSV West Fürstenfeldbruck

Von: Dieter Metzler

Ein begehrtes Foto-Motiv war Philipp Lahm (hinten Mitte). Hier posiert er mit den E-Jugend-Mannschaften des TSV Fürstenfeldbruck West und der FT München-Gern, in der sein Sohn mitspielt. Foto: TSV Fürstenfeldbruck West © TSV Fürstenfeldbruck West

Prominenter Besuch beim TSV Fürstenfeldbruck West: Beim traditionellen Faschingsturnier der Jugendabteilung der Brucker war der Fußball-Weltmeister Philipp Lahm zu Gast.

Fürstenfeldbruck – Der frühere Bayern-Kapitän war in der Wittelsbacherhalle, weil sein Sohn in der E-Jugend des teilnehmenden FT München-Gern auflief. Für die vielen jungen Kicker vor Ort war Lahm das begehrteste Foto-Motiv des ganzen Tages.

Aber nicht nur deshalb war das nach zweijähriger Coronapause erstamals wieder ausgetragene Jugendturnier der Westler ein großer Erfolg. Mit insgesamt 42 E- bis C-Jugendteams aus dem Landkreis sowie der Landeshauptstadt und über 700 Besuchern an den beiden Turniertagen ging in der Halle die Post ab. Die weiteste Anreise hatte das Team von der DJK Göggingen. Und auch eine Mädchenmannschaft aus Überacker mischte in der D-Jugend kräftig mit.

„Es gab nur Sieger“, freute sich West-Präsident Andreas May über die durchwegs positive Resonanz der teilnehmenden Vereine. Der neue Jugendleiter des TSV West, Harald Kahlert, erhielt schon beim Turnier die ersten Anfragen von Gäste-Vereinen, dass sie bei nächsten Mal wieder mit dabei sein möchten.

„Es ist einfach eine Freude, den Kindern zuzuschauen, und festzustellen, mit welcher Begeisterung alle bei der Sache sind“, so May. „Das entlohnt uns für den großen Aufwand, den wir betreiben, um das Turnier auf die Beine zu stellen.“, May dankte seiner gesamten Vorstandsriege, die zwei Tage unermüdlich auf den Beinen war, damit es den teilnehmenden Mannschaften und den vielen Eltern auch nicht an Speis und Trank fehlte. (dm)