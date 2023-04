RW Überacker: Wichtiges Remis in letzter Minute – Tabellenführung verteidigt

Von: Dieter Metzler

Melanie Balhuber traf für RW Überacker zum Ausgleich. © FuPa

Von einem leistungsgerechten Unentschieden sprach RW-Frauen-Trainer Andreas Fasching nach dem 1:1 (0:1) seiner Elf am Mittwochabend beim neuen Tabellenzweiten in Wolfratshausen.

Überacker – Allerdings mussten sich Mannschaft und Trainer bis zur 90. Minute gedulden ehe Melanie Balhuber der Ausgleich gelang. Nicola Mößmer hatte mit einem Geistesblitz den Treffer eingeleitet, Balhuber versetzte mit einer Drehung ihre Gegenspielerin und blieb bei der 1:1-Situation gegen die BCF-Torhüterin eiskalt. „Es war ein geiles Spiel auf absolutem Top-Niveau“, resümierte Fasching danach.

Obwohl sie früh in Rückstand gerieten, übernahmen die Rot-Weißen in der Folge mehr und mehr das Geschehen auf dem Platz. Kein Freund der RW-Elf war an dem Abend der Referee, der fünf Angriffe wegen angeblicher Abseitsstellung zurückpfiff. „Zwei davon waren in meinen Augen krasse Fehlentscheidungen“, so Fasching. Vor der Pause hatte Balhuber noch Pech mit einem Lattentreffer.

„Wir hätten aber auch nach einer weiteren Großchance von Wolfratshausen mit 0:2 hinten liegen können.“ Im zweiten Durchgang überwog auf beiden Seiten der kämpferische Einsatz mit mehr Chancen für das RW-Team. Der Auswärtspunkt reichte, um die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen. Der BCF, der zwei Spiele weniger auf dem Konto hat, ist mit neun Punkten Abstand nun erster Verfolger der Rot-Weißen. dm