A-Klasse kompakt: Wildenroth bleibt auf Aufstiegskurs

Da wurde noch gespielt: Eine Hälfte duellierten sich die Kicker des BVTA (blaue Trikots) und des SC Unterpfaffenhofen. Dann wurde es zu dunkel. © Peter Weber

Ihre Aufstiegsambitionen unterstrichen hat die SpVgg Wildenroth durch einen letztendlich ungefährdeten Erfolg über den TSV Jesenwang.

Landkreis – Auf Aufstiegskurs wollte auch die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen bleiben. Die wurde aber in Fürstenfeldbruck von äußeren Umständen ausgebremst. Beim TSV Gernlinden verzichtete man dagegen freiwillig auf ein Antreten.

SC Schöngeising - SV Prittriching II 1:4 (1:3)

Noch am vergangenen Wochenende hatte Schöngeisings Spielertrainer Florian Brandmair einen Überraschungssieg beim Mitfavoriten FC Landsberied bejubeln können. Gegen die theoretisch noch vom Abstieg bedrohten Gäste hatte Brandmair dagegen nur einmal Grund zur Freude – bei seinem eigenen Treffer in der 37. Minute, der den zwischenzeitlichen Ausgleich bedeutet hatte. Doch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatten die Schöngeisinger das Nachsehen. Alles Bemühen, im zweiten Durchgang noch einmal heranzukommen, war jedoch vergeblich. Vielmehr konnte Prittriching eine knappe Viertelstunde vor Schluss noch einmal nachlegen. Für die Gäste waren Nico Pulli, Michael Greisl, Tobias Müller und Simon Winterholler erfolgreich.

RW Überacker - SV Adelshofen 0:1 (0:1)

Wer in dem Verfolgerduell die Entscheidung miterleben wollte, durfte nicht zu spät kommen. Denn Marco Klass hatte für die Gäste bereits nach sieben Minuten getroffen, nachdem er kurz zuvor schon einmal den Pfosten des gegnerischen Tores getestet hatte. Nach einer knappen Stunde stand Klass noch einmal im Mittelpunkt. Die Rot-Weißen monierten eine Tätlichkeit, die mehr als nur eine gelbe Karte hätte nach sich ziehen müssen.

SpVgg Wildenroth - TSV Jesenwang 5:1 (3:1)

Ein paar Minuten lang durfte der Tabellen-Vorletzte beim Zweiten von einer Überraschung träumen. Johannes Drexler hatte die Gäste nach gut einer Viertelstunde in Führung gebracht. „Da haben wir unsere eigenen Nerven unnötig strapaziert“, kritisierte Wildenroths mitspielender Abteilungsleiter Markus Zeise die Anfangsphase. Doch der Rückstand taugte zum Wachmacher und auch dazu, die Nerven in den Griff zu bekommen. Balsam war der schnelle Ausgleich von Maximilian Bergmann in der 22. Minute. Tobias Kapsch und nochmals Bergmann drehten noch vor der Pause die Partie. „Danach haben wir unsere Überlegenheit gut ausgespielt“ analysierte Zeise den zweiten Durchgang. Der zweifache Torschütze Xaver Throm stellte in Durchgang zwei einen Wildenrother Sieg her, der letztlich auch in der Höhe verdient war,

TSV Pentenried - ASV Biburg 3:0 (1:0)

Lange Zeit hielten die im Mittelfeld rangierenden Biburger die Null bei den um den Aufstieg kämpfenden Pentenriedern. Und fast hätte es der ASV auch geschafft, das torlose Unentschieden mit in die Halbzeitpause zu nehmen. Doch in der 44. Minute überwand Pentenrieds Manuel Lechner Biburgs Keeper Florian Schuhmann. Ridvan Cetin nach einer Stunde und Jakob Simmerding kurz vor Schluss legten nach. In der Nachspielzeit kassierte Biburgs Florian Ullmer erst gelb und dann noch gelb-rot.

BVTA FFB - SC Unterpfaffenhofen II 1:0 (abgebrochen)

Plötzlich war’s finster auf dem Nebenplatz des SCF, auf dem die Brucker Türken bei ihren Heimspielen zu Gast sind. Um die Halbzeitpause herum des um 19.30 Uhr angesetzten Spiels war die Hälfte des Flutlichts ausgefallen. Die Sichtverhältnisse wären also mit zunehmender Spieldauer unzumutbar geworden. Ein Ausweichen auf den Hauptplatz im Stadion wurde zwar kurz diskutiert, war jedoch nicht möglich, weil der Rasenfläche noch hätte markiert werden müssen. Daraufhin entschloss sich Schiedsrichter Andre Eichhorn zum Spielabbruch. Zu diesem Zeitpunkt hatte der BVTA durch ein Tor von Ibrahim Lukusa aus der 22. Minute geführt. Beim SC Unterpfaffenhofen geht man von einer Neuansetzung der Begegnung aus. „Von den Mannschaften und den Vereinen kann ja keiner was dafür“, so SCU-Trainer Ulrich Kaiser.

SC Wörthsee - TSV Gernlinden X:0 (Wertung)

Weil vor dem Training am Dienstag mehrere positive Coronatests bekannt geworden waren, verzichtete der TSV Gernlindden auf den Auftritt beim SC Wörthsee. „Eine spielfähige Mannschaft hätten wir wohl noch zusammen bekommen“, so Trainer Markus Gschwandtner. Aber angesichts der Ungewissheit, ob weitere Spieler corona-positiv seien, habe man auf ein Antreten verzichtet. Die Partie wird nun für Wörthsee gewertet, was man bei Gernlinden angesichts der Tabellenlage aber verschmerzen kann. „Es geht für uns um nichts mehr“, so Gschwandtner. Zum Spiel am Montag in Pentenried könne man aber antreten, erklärte der Trainer. Man habe inzwischen ausreichend getestet. (Hans Kürzl)