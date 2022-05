Wildenroth erlebt schwarzen Tag - Tabellenführer Türkenfeld zittert sich zum Sieg

Hart umkämpft war die Partie des TSV Türkenfeld (blau) gegen den FC Landsberied. © weber

Wildenroth verlor nach einer schwachen Vorstellung zurecht bei der dritten Mannschaft des SC Oberweikertshofen. Türkenfeld gewann umkämpftes Spiel in Landsberied.

Landkreis – Eine faustdicke Überraschung gab es in Oberweikertshofen, wo die SpVgg Wildenroth mit 1:3 unter die Räder geriet. Und auch der Tabellenführer aus Türkenfeld wäre in Landsberied in der Schlussphase fast noch gestrauchelt.

SC Oberweikertshofen III - SpVgg Wildenroth 3:1 (1:1) – SpVgg-Sprecher Jürgen Throm sprach von einer ganz schwachen Vorstellung seiner Elf. Schon in der ersten Halbzeit sei seine Mannschaft nicht in der Lage gewesen, ihr Potenzial abzurufen. „Der SCO war einfach giftiger in den Zweikämpfen.“ Dennoch ging der Tabellenzweite kurz vor der Pause durch Tobias Kapsch mit 1:0 in Führung. Quasi im Gegenzug kam Weikertshofen zum 1:1 durch Kreisliga-Trainer Dominik Sammer. „Wir waren gedanklich wohl schon beim Pausentee“, so Throm.

Ein Konter kurz nach dem Wiederanpfiff bescherte dem SCO III erneut durch Sammer die 2:1-Führung. Dann traf Simon Mayr zum 3:1. Bei der SpVgg ging nix mehr. „Wir haben zwar den zweiten Tabellenplatz noch nicht verspielt, aber einen herben Dämpfer erhalten“, meinte Throm. „Jetzt müssen wir in Haspelmoor am Sonntag Wiedergutmachung leisten, um den Relegationsplatz zu verteidigen.“

FC Landsberied - TSV Türkenfeld 2:3 (0:3) – Zur Pause schien für den Tabellenführer aus Türkenfeld das Spiel gelaufen zu sein. Die Elf von Trainer Dieter Birkner führte durch Treffer von Felix Wimmer und Tobias Holzleitner sowie ein Eigentor des Landsberieder Alexander Schilling deutlich mit 3:0. Im zweiten Durchgang schlich sich allerdings der Schlendrian ein. „Wir haben unsere Konter nicht konsequent zu Ende geführt“, sagte Birkner.

Die Gastgeber verkürzten durch Maximilian Schindler auf 1:3, und als Maxi Schilling mit einem Freistoßtor Landsberied sechs Minuten vor dem Ende auf 2:3 heranbrachte, begann beim Tabellenführer das Zittern. „Zum Glück hat‘s am Ende gereicht“, so Birkner. „Man muss auch solche Spiele erfolgreich über die Bühne bringen.“ (Dieter Metzler)