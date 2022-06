„Wir wollen das jetzt vergolden“: FC Wildsteig/Rottenbuch kurz vor dem Aufstieg in die Kreisliga

Von: Christian Heinrich

Teilen

Werden sie erneut jubeln? Die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch können mit dem Aufstieg in die Kreisliga den größten Erfolg in der Geschichte der beiden Vereine schaffen. © ralf ruder

„Jetzt wollen wir auch aufsteigen“, kündigte Robert Kanzler nach dem 4:1 (2:1)-Erfolg im gestrigen Hinspiel der Relegation beim SC Maisach an.

Wildsteig/Rottenbuch – Der Trainer des FC Wildsteig/Rottenbuch sah eine sehr reife Leistung seiner Mannschaft gegen den Kreisligisten, der am Ende mit dem Ergebnis noch gut bedient war. „Das eine oder andere Tor hätte noch fallen dürfen“, stellte der Coach klar. Diese Treffer kann der FC ja am Pfingstsamstag beim Rückspiel in Rottenbuch nachreichen.

Die Zuschauer hatten noch gar nicht richtig Platz genommen, da gerieten sie schon in Wallung. Jedenfalls die Fans des FC waren völlig aus dem Häuschen, als Roman Trainer bereits nach vier Minuten die Führung für den Vizemeister der Kreisklasse 4 markierte. „Das war für alle gut“, atmete Korbinian Jörg erleichtert auf. Besser hätte die Partie aus Sicht des Rottenbucher Sprechers nicht beginnen können. Der Treffer schien aber auch den Sportclub wachgerüttelt zu haben. Irgendwie wurde es den Maisachern langsam bewusst, dass über ihre Existenz in der Kreisliga verhandelt wurde. Und so erhöhten sie stückweise den Druck auf das Gehäuse des Herausforderers.

2:1 zur Pause - Frühstart auch in der zweiten Hälfte

Dabei blieben sie aber harmlos. „Wir hatten das Spiel gut im Griff“, lobte Jörg seine Elf. Zehn Minuten vor der Pause erhöhte Fabian Maier auf 2:0, als er einen Abpraller im gegnerischen Gehäuse versenkte. Allerdings waren die Platzherren dieses Mal nicht um eine Antwort verlegen. Eine Flanke von Stefan Wörl bugsierte Markus Schneider zum 1:2 die Maschen. „Das war ein richtig guter Angriff“, versicherte Jörg, der Treffer sei nicht zu verhindern gewesen.

Das Monopol auf einen Traumstart besaßen aber weiterhin die Gäste. Die Pause war gerade vorüber, da profilierten sich die Gäste abermals als ausgeschlafene Frühstarter. Martin Zeller schraubte den Vorsprung auf 3:1. Was immer sich die Maisacher in der Kabine vorgenommen hatten, sie mussten jetzt nach einem neuen Lösungsansatz suchen. Aber daran war gar nicht mehr zu denken. Der Kreisligist wurde immer nervöser und der Außenseiter mit dem satten Vorsprung im Rücken immer kecker. Mitte der zweiten Halbzeit hätte Roman Trainer fast noch seinen zweiten Treffer nachgelegt. Aber sein Schuss zischte knapp am Maisacher Gehäuse vorbei.

FC legt noch einen Treffer nach - „Das ist die erste Hälfte“

Den Gästen war jedoch bewusst, dass gegen den SC noch etwas ging. Und da sie sich nicht nachsagen lassen wollten, die einzigartige Chance nicht wahrzunehmen, vorzeitig in der Relegation alles klar zu machen, legten sie durch den eingewechselten Klaus Uhlschmied noch das 4:1 nach. Ein paar Tore mehr hätten es danach noch werden können, doch Maisachs Keeper Leonhard Spicker verhinderte bei einigen Kontern einen höheren Rückstand.

„Wir wollen das jetzt vergolden“, versprach Robert Kanzler den Fans für Pfingsten einen historischen Moment. Der Aufstieg in die Kreisliga ist zum Greifen nah, auch wenn der Coach etwas auf die Euphoriebremse tritt. „Das ist die erste Halbzeit“, räumte er ein. Es war nicht klar, ob dies als Warnung für seine Elf oder als Drohung für den Gegner zu verstehen war.

SC Maisach 1 FC Wildsteig/Rottenbuch 4

FC Wildsteig/Rottenbuch: Greinwald – Leitner, Strauß, F. Hindelang, Max Berchtold, R. Hindelang, Zeller, Trainer, Maier, Niggl, Schaffer/eingewechselt: Uhlschmied, Schuster, Fendt.

Tore: 0:1 (4.) Trainer, 0:2 (35.) Maier, 1:2 (37.) Schneider, 1:3 (46.) Zeller, 1:4 (80.) Uhlschmied. Gelbe Karten: Maisach 3, Wildsteig/R. 0. Schiedsrichter: Yunis Widholz. Zuschauer: 308.