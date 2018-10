“Wollen während der Wiesn ungeschlagen bleiben“: Germering mit breiter Brust zum Derby

Lokalduell in Alling

von Hans Kürzl schließen

Sein ganz eigenes „Mia san mia“ will der SV Germering am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Alling pflegen. „Wir wollen während der Wiesn schon ungeschlagen bleiben“, betont Fußballchef Fabian Ophoven. Dreimal hat es schon geklappt und dreimal bewies der SVG dabei einen unverkennbaren Hang zur Dramatik.

Alling/Germering – Den größten Knalleffekt, den Siegtreffer gegen Türkenfeld in der sechsten Nachspielminute, haben die Germeringer erst am vergangenen Mittwoch gesetzt. „So ein Ding musst du mitnehmen und dich daran hochziehen“, hofft Ophoven, dass dieser emotionale Sportmoment noch lange nachwirkt.

An die Kreisklasse im Zugspitzkreis hat sich der SV Germering nach ein paar Anlaufproblemen ganz passabel gewöhnt. „Wir kommen jetzt ganz gut zurecht“, bestätigt das Ophoven. Da habe es die Wiesn-Ergebnisse gar nicht gebraucht. Das macht Hoffnung, dass man in den drei noch anstehenden Nachholspielen sogar noch ein gutes Stück nach oben rutschen kann. Ein erster Schritt dazu soll in Alling gemacht werden. „Es ist ja wie ein kleines Derby“, sagt Ophoven und verspricht: „Wenn wir gewinnen, feiern wir auf der Wiesn.“

Die Allinger sind noch nicht so recht in Feierlaune. „Unser Tabellenplatz entspricht ganz sicher nicht unserem Saisonziel“, sagt Trainer Thorsten Kuhls – nach drei Spieltagen steht sein Team am Tabellenende. Immerhin haben sich die Allinger unter seiner Regie stabilisiert, stehen ein Sieg und ein Unentschieden in der persönlichen Trainerbilanz von Kuhls.

Der gelernte Torwart wollte eigentlich kürzer treten. Dann aber seien Spieler an ihn mit der Bitte heranetreten, dem Verein zu helfen. Kuhls ließ sich breitschlagen, tat das aber mit Überzeugung. „Wir haben uns die Kreisklasse mit so viel Mühen erarbeitet“, blickt Kuhls auf die Saison 2016/17 zurück. Das zu erhalten, sei ein lohnendes Ziel. hk