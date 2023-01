Zehn Treffer in zehn Spielen – Allings Maximilian Grolik blickt auf erfolgreiche Hinrunde zurück

Von: Dieter Metzler

Teilen

Maximilian Grolik TSV Alling © TSV Alling

Es läuft bei Maximilian Grolik. Zehn Tore konnte Allings Top-Stürmer in dieser Saison bereits erzielen. Einen Tore-Wunsch hat er allerdings noch offen.

Alling – Eine Verletzung hat Maximilian Grolik in der Herbstrunde zwar etwas ausgebremst. Aufzuhalten war der Allinger Offensivmann aber trotzdem nicht. Ganze zehn Mal war der 28-Jährige in zehn Kreisklassen-Partien erfolgreich. Damit das so weiter geht, hat Grolik einen großen Wunsch für die Frühjahrsrunde. Welcher das ist, verrät er im Interview.

Wie erklären Sie sich, dass es gerade für Sie so gut läuft?

Ich mache mir vor dem Tor keine Gedanken, sondern schieß’ einfach drauf. Natürlich erhalte ich auch von meinen Mitspielern stets gute Vorlagen, ohne die die Trefferausbeute nicht möglich ist.

An welches Ihrer Tore erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Da muss ich selber erst mal nachdenken. Wichtig waren meine drei Tore gegen Gauting. Da lagen wir 1:2 hinten. Mit meinen drei Toren konnten wir die Begegnung noch drehen und für uns entscheiden.

Wie sieht Ihr persönliches Traumtor aus, das Sie erst noch schießen wollen?

Also, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Mal ein schönes Kopfballtor, das wäre nicht zu verachten, denn das haut bei mir am wenigsten hin.

Was haben Sie sich für die Frühjahrsrunde vorgenommen?

Ich möchte die Rückrunde einmal verletzungsfrei überstehen. In der Hinrunde kam ich wegen Verletzungen nur auf zehn Einsätze

Interview: Dieter Metzler