Doppeltes Spektakel: Torreiche Schlussphasen in Jesenwang und Aufkirchen

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Johannes Drexler stürmt für den TSV Jesenwang. © TSV Jesenwang

Zwei Nachholspiele standen am Dienstagabend in der A-Klasse und C-Klasse im Landkreis Fürstenfeldbruck auf dem Spielplan.

Landkreis - Tore satt bekamen die Zuschauer in Jesenwang und Aufkirchen zu sehen. In beiden Fällen mussten sie aber gut über eine Stunde warten, bis das Spektakel richtig losging.

A-Klasse: In 20 Minuten geht’s für Jesenwang dahin

Mit einer 1:4 (1:0)-Pleite gegen den FC Emmering II ist das Dienstagabendspiel für den TSV Jesenwang zu Ende gegangen. Das vermeintlich deutliche Ergebnis täuscht allerdings ein wenig über den Spielverlauf hinweg. In der ersten Halbzeit sei man gleichwertig gewesen, berichtet Jesenwangs Trainer Denis Steininger. „Emmering hatte mehr den Ball. Wir hatten die besseren Chancen.“ Das Chancenplus münzte schließlich Johannes Drexler in der 21. Minute zur 1:0-Pausenführung der Gastgeber um.

Nach Wiederanpfiff rissen die Gäste aber mehr und mehr das Spiel an sich. „Da haben die Emmeringer gut Druck gemacht“, erzählt Steininger. „Und uns ist der Dampf ausgegangen.“ Trotzdem dauerte es bis zur 70. Minute, bis der FCE durch Vincent Leopold ausgleichen konnten. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ein unglückliches Eigentor brachte Emmering erstmals in Front (78.). Und zwei Konter, abgeschlossen von Patrick Ciollek (84.) und Dominic Jahraus (89.) sorgten für den 4:1-Endstand.

C-Klasse: Drückend überlegen ein Remis gerettet

„Wenn wir das Spiel verloren hätten, das wäre der Wahnsinn gewesen“, meinte Aufkirchens Trainer Stephan Böck nach dem 3:3 (1:1)-Unentschieden seiner Mannschaft am Dienstagabend gegen den SV Mammendorf II. Die Gastgeber hatten den besseren Start in die Partie erwischt und waren durch ein Tor von Robert Partsch in Führung (18.) gegangen. Doch den Mammendorfern gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich durch Samuel Liebscher (35.).

In der Folge erspielte Aufkirchen Chance um Chance, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz – bis zur 80. Minute, als Volodymyr Kanibolotskyi das vermeintlich erlösende 2:1 markierte. „Danach haben wir auf das 3:1 gedrückt“, berichtet Böck. Doch drei Riesen-Chancen blieben ungenutzt. Stattdessen glichen die Gäste nach einem Patzer in Aufkirchens Abwehr durch Nico Reitfellner aus (83.) und gingen dann sogar durch das Tor von Christian Nold mit 3:2 in Führung. „Danach haben wir noch mit Ach und Krach den mehr als verdienten Ausgleich erzwungen“, berichtet Böck. Torschütze war Stefan Hoermann (90.). „Besser als nix, aber eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen“, meint der FSV-Trainer. (Thomas Benedikt)