Zum perfekten Trainerglück gehört das Siegerküsschen

Oberweikertshofens Trainer und seine Ehefrau

von Andreas Daschner

Die Siegesprämie in Form eines Küsschens von Ehefrau Katja motiviert Oberweikertshofens neuen Trainer Günter Bayer offenbar immer besonders. Zwei Triumphe in Folge sind die logische Folge.

Oberweikertshofen – Nach zwei Siegen in Folge ist beim SC Oberweikertshofen etwas Gelassenheit eingekehrt. Am Samstag, 15.30 Uhr, fährt die Elf nach Penzberg, wo die Stimmung nicht so gut ist. Der selbst ernannte Meisterfavorit hat sich von Trainer Thomas Dötsch getrennt.

Anders in Weikertshofen, wo es im Training nun „ein bisserl lockerer“ zugeht, wie Coach Günter Bayer sagt. „Es wird wieder mehr gelacht, die Freude ist wieder da.“ Diesen Schwung will der Übungsleiter mit nach Penzberg nehmen. Drei Unentschieden und einen Sieg haben die dortigen Gastgeber bislang auf dem Konto. Trotzdem trennte sich der ungeschlagene Verein nach nur vier Partien von Dötsch. Wegen unterschiedlichen Vorstellungen „über die sportlichen Ziele sowie die Wege, diese zu erreichen“, wie es hieß. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, betreut Sportdirektor Sepp Siegert die Mannschaft. Das hat er schon öfter getan, weswegen der „Neue Besen“-Effekt nicht unbedingt eintreten muss.

Dennoch hat Bayer Respekt vor dem Gegner. „Aber keine Angst“, wie er betont. Seine Elf könne nach der Mini-Erfolgsserie unbeschwert aufspielen. „Und dann schauen wir, was dabei herauskommt.“