Zurück auf dem Boden der Tatsachen

Gegen reifere Weißenburger unterlagen die in blau spielenden Olchinger am Ende klar.

SC Olching verliert daheim gegen Weißenburg

Nach einem starken März mit insgesamt neun Punkten aus vier Spielen wurde der SC Olching zu Beginn des April auf den harten Boden der Landesliga-Tatsachen zurückgeholt.

Olching – Die Mannschaft von Cheftrainer Martin Buch verlor im heimischen Amperstadion gegen den TSV 1860 Weißenburg mit 1:3 (1:2). „Wir können nicht immer gewinnen“, sagte Buch nach der ersten Pflichtspielpleite im Kalenderjahr 2023. „Im Endeffekt haben wir verdient verloren.“

Da die auf den Relegationsplätzen stehenden SV Mering und TSV Gersthofen ebenfalls leer ausgingen und somit der Vorsprung auf die Abstiegszone unverändert neun Punkte beträgt, zeigte sich Buch dann aber doch versöhnlich. Man werde in den kommenden Trainingseinheiten die Niederlage und die gemachten Fehler aufarbeiten. Über die gesamten 90 Minuten war Weißenburg die reifere Mannschaft.

Vor allem der ruhende Ball war ein wichtiger Faktor im Spiel der 1860er aus Mittelfranken. „Wir haben uns teilweise zu jugendlich angestellt“, lautete Martin Buchs Fazit.

Den besseren Start in die Partie erwischten zwar die Hausherren (Benedikt Wiegert traf nach drei Minuten nach sehenswerter Vorarbeit von Kerem Kavuk), doch quasi im Gegenzug konnten die Gäste ausgleichen. Buch: „Die beiden Gegentore haben wir nicht konsequent verteidigt.“ Beim 1:1 durfte Daniel Hofrichter unbedrängt einnicken (7.), beim 1:2 durch Jonas Ochsenkiel stellte sich die Olchinger Defensive etwas zu schlafmützig an.

Allerdings haftete dem Weißenburger Führungstreffer (30.) auch der Makel einer möglichen Abseitsstellung an. Schiedsrichter Hendrik Hufnagel (Lenzfried) wähnte den Torschützen in der verbotenen Zone, ließ sich allerdings von seinem Schiedsrichterassisten überstimmen. Danach hatte Olching durchaus Chancen zum Ausgleich. „Wir haben uns gut durchkombiniert“, so Buch. „Allerdings teilweise auch falsches Einlaufverhalten.“

In der Schlussminute machten die Gäste mit einem blitzsauberen Kontertor dann alles klar. In der Tabelle verharren die Gastgeber auf dem neunten Platz, die nun punktgleichen Weißenburger kletterten hinauf auf Rang zehn.