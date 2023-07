SC Oberweikertshofen: Heimauftakt gegen Jetzendorf

Von: Dieter Metzler

Auf Kapitän und Co-Trainer Alexander Greif (r.) kann auch der neue Coach Pablo Pigl bauen. © Peter Weber

Nach dem 0:0 bei Aufsteiger Bobingen wollen die Oberweikertshofener am Mittwoch, 18.30 Uhr, den ersten Dreier einfahren. SCO-Trainer Pablo Pigl war mit dem Einsatz und Willen seiner Elf in Bobingen trotzdem zufrieden.

Oberweikertshofen – „Wir haben ein ordentliches Spiel zum Auftakt gezeigt, vor allem in den zweiten 45 Minuten. Das stimmt mich doch zuversichtlich für die kommenden Aufgaben.“ Auch Abteilungsleiter Uli Bergmann hofft auf eine Fortsetzung der Leistung aus der zweiten Halbzeit: „Wir wollen unseren Zuschauern ein gutes und erfolgreiches Spiel liefern.“

Die Bilanz der vergangenen Saison, in der beide Vereine als Rückkehrer in die Landesliga aufeinandertrafen, spricht für die Gäste. Die hatten mit einem 0:0 daheim und einem 2:1-Sieg in Oberweikertshofen vier Punkte einheimsen können.

Allerdings hat sich bei Jetzendorf einiges getan. Das Gesicht der Mannschaft hat sich verändert und mit Stefan Kellner steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Kellner, der zuletzt den Kreisligisten Langenmosen trainierte, brachte mit Stefan Stöckl einen Spieler mit. Dazu schlossen sich auch noch Frederic Rist (SE Freising), Josef Strohmeier (TSV Dachau 65 II), Brian Beyreuther und Felix Dickmeier (FC Pipinsried A-Jugend) sowie Marius Fiedler (TSV Rohrbach) den Jetzendorfern an.

Zwar stürmt mit Maximilian Kreitmair (10 Tore) und Dominic Reisner (20 Tore) weiterhin das erfolgreiche Sturmduo, aber mit Dominik Liebl, Josef Keimel und Sebastian Pohlmann hat der TSV auch namhafte Abgänge zu verzeichnen. Weil die Jetzendorfer ihr Auftaktspiel am Sonntag mit 1:2 gegen Ehekirchen verloren haben, steht die Mannschaft schon etwas mehr unter Druck, als Oberweikertshofen.