Zweite peinliche Panne: Schöngeising verliert am grünen Tisch

Scholz ohne Spielberechtigung

von Dieter Metzler schließen

Nach dem 3:1-Sieg zum Saisonstart der A-Klasse 1 beim TSV Geltendorf war die Freude im Lager des SC Schöngeising groß. Doch ebenso schnell war sie wieder verflogen.

Als nämlich bekannt wurde, dass mit dem vom FC Aich gekommenen Valentin Scholz ein Akteur eingesetzt wurde, für den zu diesem Zeitpunkt keine Spielberechtigung vorlag. Das Sportgericht machte deshalb aus dem Sieg eine 0:2-Niederlage. Zusätzlich wurde der SCS mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 192 Euro belegt. Vereinschef Stephan Dodenhoff nimmt Manager Bernhard Huber und Spielertrainer Patrick Kohlmeier in Schutz: „Es lag keine Absicht vor, es wurde schlichtweg übersehen. Ich habe das mit beiden Betroffenen besprochen. Ihnen tut es am meisten leid.“ Nach dem Alleingang von Huber und Kohlmeier bei der Absage des Sparkassencupspiels gegen den SC Gröbenzell war dies in der noch jungen Saison bereits der zweite Zwischenfall. Vereinsintern werde es jedoch keine Konsequenzen nach sich ziehen, so Dodenhoff.