FC Garmisch-Partenkirchen II: Zwei Spiele in 20 Stunden - „Das ist Irrsinn“

Von: Andreas Mayr

Zwei Spiele innerhalb von 20 Stunden waren selbst für die jungen Hüpfer vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen II zu viel.

Garmisch-Partenkirchen – Freitagabend schufteten die A-Jugendlichen in Fuchstal, am Tag darauf war ein Großteil bei der Reserve in der Kreisklasse gefragt. „Das ist Irrsinn“, sagt Trainer Stefan Lorenz nach der 2:4-Niederlage gegen Wielenbach.

Nach ordentlicher erster Halbzeit leerte sich der Tank nach der Pause ziemlich bald – wie’s der Coach prophezeit hatte.

Lorenz kam nicht umhin, wiederum auf die personelle Fehlplanung hinzuweisen. „Die ganze Situation ist hausgebacken“, murrt der Coach. Die Vereinsführung habe die Saison auf die Erste Mannschaft zugeschnitten und dabei die Reserve kaum beachtet. Mit anzusehen, wie die jungen Burschen nun „die Nägel reißen“ müssen, sei niederschmetternd. „Eine Riesen-Enttäuschung. Wir tappen weiterhin alleine im Dunklen.“ Mit dieser Mannschaft dürfe man eigentlich nicht absteigen.

In Hälfte eins zeigten die Werdenfelser, wie Wielenbach zu knacken ist. Sobald die Hausherren bei Pässen und Laufwegen das Tempo forcierten, kamen ansehnliche Szenen heraus. Vor dem 1:0 etwa lief Fabian Staab an seinem Gegenspieler vorbei und wurde gefoult. Im Strafraum, das sahen alle beim FC, nur der Schiedsrichter nicht. Machte nichts, weil der folgende Freistoß von Darko Stamenov ins Tor geköpft wurde.

Mit dem Ausgleich Sekunden vor dem Pausenpfiff begann das Schlamassel. „Wir sind nicht mehr hinterhergekommen“, klagt Lorenz. Kapitän Florian Adlwärth ging auch noch verletzt vom Platz, was zum gebrauchten Tag passte. Sein Team tadelt der Trainer aber nicht. Einsatz und Einstellung passten. Niklas Döhn etwa, der für einen Sportartikelhersteller im ganzen Land unterwegs ist, half aus, weil er in der Heimat war. Lorenz lobt: „Der haut sich rein, den kannst du immer bringen.“ Nur ist das eben alles Stückwerk im Kader. (am)

1. FC GAP II – SV Wielenbach 2:4 (1:1) 1. FC GAP: Huber – Adlwärth, Staab, Lorenz, Finkert, Ademi, Hagedorn, Helm, Döhn, Tesfu, Stamenov. – Eingewechselt: Salfner, Mitrofan, Cogliati.

Schiedsrichter: Michael Axthaler. – Zuschauer: 60. – Tore: 1:0 (35.) Stamenov, 1:1 (45.) Missel, 1:2 (52.) Uhl, 1:3 (65.) Weindel, 2:3 (68.) Tesfu, 2:4 (90.+4) Weindel.