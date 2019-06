Saller: „Hätte warscheinlich auch im Fall des Abstiegs weitergemacht“

Trainer des 1.FC Garmisch-Partenkirchen im Interview

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Eines ist seit Samstag sicher: Am Gröben wird auch kommende Saison Landesliga gespielt. Trainer des Teams wird weiterhin Christoph Saller bleiben. Im Interview spricht er über die größten Herausforderungen der kommenden Spielzeit.

Christoph Saller, wie viele Tode sind Sie während des Spiels gestorben?

Viele! Eigentlich bei jeder Aktion. Egal, ob wir das Tor nicht getroffen haben, oder es hinten brenzlig wurde.

Weswegen wurde es Mitte der zweiten Hälfte plötzlich noch einmal so spannend?

Das Problem ist: Du hast die Chancen, führst aber nur mit 1:0. Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren, macht die Tore, und wir werden fahrig. Letztlich zählt aber nur die Ligenzugehörigkeit. Die haben wir uns in den vier Relegationsspielen redlich verdient. Wir haben alles in diese Spiele reingehauen. Unterm Strich hätten es beide Teams verdient gehabt. Ich bin froh, dass wir es sind, die sich freuen dürfen.

Nach dem Schlusspfiff gab es unschöne Szenen mit Erkheimer Verantwortlichen. Was war los?

Ich wurde beim Shakehands vom Trainerkollegen nur beleidigt. Ich weiß nicht, woher sich dieser Mann das Recht herausnimmt. Sicher ist viel Frust dabei, aber so etwas gehört sich nicht. Es war ein harter Fight, da fallen immer mal kernige Worte. Aber danach muss alles wieder gut sein.

Franz Fischer und Maxi Berwein stehen neben Sandu Poplacean als Abgänge fest. Gerade Berweins Leistung in der Relegation war herausragend und maßgeblich für den Klassenerhalt. Wie sehr bedauern Sie den sportlichen Aderlass?

Das ist im Fußball so. Spieler kommen und gehen. Da bin ich relativ leidenschaftslos. Wir werden in der kommenden Saison einen anderen Kader und andere Spielertypen haben. Natürlich ist aber immer etwas Wehmut dabei, wenn etwas zu Ende geht.

Wie weit ist der Verein mit potenziellen Neuzugängen?

Wir bekommen gute Jungs dazu. Sechs Transfers sind fix, zwei andere hingen wegen der künftigen Klasse in der Schwebe. Da muss man noch schauen. Es wird ein Mix aus Erfahrung und sehr jungen Spielern sein. Wir werden die Namen bald bekannt geben. Ich freue mich darauf, etwas Neues zu formen.

Ihr letzter Satz deutet an, dass sie als Coach weitermachen. Sind die Unruhen vom erfolglosen Start aufgearbeitet?

Ich habe damals mit Sigi Riesch und Arne Albl offen gesprochen, alles analysiert. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass andere Gründe vorliegen. Wenn du am Ende den Klassenerhalt schaffst, haben wir alles richtig gemacht. Es gibt immer Reibungspunkte, wenn der Erfolg ausbleibt. Das zweite Jahr in der Landesliga wird sicher schwieriger. Ich hätte aber wahrscheinlich auch im Falle des Abstiegs weitergemacht.

Der dünne Kader mit zu wenigen Alternativen hat Ihnen zwischenzeitlich massive Probleme bereitet. Ist diese Thematik die größte Herausforderung?

Wir haben dahingehend Fehler gemacht, aber auch viel gelernt und Schlüsse gezogen. Der Kader war qualitativ in Ordnung, aber definitiv zu klein. Wir müssen ihn auf eine breitere Basis stellen. Es war extremes Glück dabei, so dürfen wir es nicht mehr machen. Allerdings sind wir nicht in der Lage, uns fünf oder sechs fertige Spieler zu kaufen. Es wird einiges über junge Talente laufen. Moritz Müller hat bewiesen, dass junge Spieler, die unbedingt wollen, auch Landesliga spielen können.

Die sinkenden Zuschauerzahlen in der Rückserie suggerieren eine hohe Erwartungshaltung aus dem Umfeld. Wie lässt sich dem entgegnen?

Wir müssen einfach mal sehen, wo wir herkommen. Ursprünglich wollten wir uns in der Bezirksliga etablieren. Jetzt sind wir praktisch zwei Schritte weiter als geplant.