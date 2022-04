1. FC Garmisch-Partenkirchen: Torjäger Müller selbstkritisch - „Brauche zu viele Chancen“

Von: Andreas Mayr

Erinnerungen: 2019 sicherte Moritz Müller mit seinem Seitfallzieher gegen Erkheim den Klassenerhalt des 1. FC. Nun steht wieder Abstiegskampf an. © rabuser/ARCHIV

Moritz Müller hat das alles schon einmal mitgemacht. Das Zittern bis zum letzten Schuss, aber auch den Moment der Erlösung.

Garmisch-Partenkirchen – In seinem ersten Jahr am Gröben, in der Saison 2018/19, schoss er den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einem Tor gegen Erkheim zum Klassenerhalt in der Relegation. Was der Oberhauser damals gelernt hat: „Abstiegskampf macht gar keinen Spaß mit dem Druck.“

Vier Möglichkeiten bleiben dem 1. FC noch, das Thema diesmal frühzeitig abzuhaken. Die nächste Chance gibt’s an diesem Samstag im Heimspiel gegen Ehekirchen, zwei Plätze und ein Punkt vor den Werdenfelsern. „Endspiel“ schreit einem die Tabelle der Fußball-Landesliga entgegen. Wenn sie nicht schon seit Wochen jede verbleibende Partie wie ein Finale behandeln würden, verrät Müller. „Wir müssen überall Punkte holen.“ Zwei Zähler gegen die Spitzenteams aus Sonthofen und Gilching haben die Mannschaft in der Tabelle zwar nicht nach oben schießen lassen, doch sie waren ein essenzieller Charaktercheck. „Wir zerbröseln nicht. Wir glauben daran, dass wir das noch rumreißen. Wir wollen das“, betont der Torjäger.

Das ist der Unterschied zur FC-Mannschaft 2019, die in die Relegation musste. Viele junge wie hungrige Spieler zählt Müller. Es gebe keinen, der ausreißt oder auf den man sich verlassen müsse – wie das damals bei Maximilian Berwein und Franz Fischer der Fall war. Die jüngsten Spiele hätten gezeigt, „dass es an der Mentalität nicht fehlt“. Zumal der 1. FC mit Stefan Durr und Dominik Schubert zwei erfahrene Anführer hat, die die Gruppe zum Anpacken bewegen. Doch die latente Sorge um den Ligaerhalt, die das Team nun schon lange begleitet, hat die jugendliche Leichtigkeit aufgesaugt, die das Team vorige Saison beflügelt hat.

In dieser Hinsicht ist Müller der Teil, der für das Ganze steht. Mit seiner unkonventionellen Art, Typ Straßenfußballer, ballerte er sich im Vorjahr an die Spitze der Landesliga-Torjäger mit 22 Treffern in 27 Partien. Nun bekrittelt er selbst: „Ich brauche immer noch zu viele Chancen.“ Vergangene Saison habe er wie alle befreit aufspielen können. Heuer hält die Last des Abstiegskampfs Müller und den 1. FC zurück. „Wenn man unten hängt, kommt das Pech dazu.“ 15 Tore in 30 Spielen schoss er bislang. Immer noch eine ordentliche Quote für die Landesliga, aber doch keine, die ihn zufriedenstellt. „Es braucht mir keiner zu erzählen, dass er das nicht spürt, wenn man keine Leistung bringt“, sagt er. Natürlich kriegt er das mit, wenn die „Ohs“ und „Ahs“ nach seinen Fehlschüssen von der Tribüne aufs Feld schallen. Er versuche das auszublenden und weiter zu machen. „Einfach nicht aufgeben“ – das könnte auch das Motto für das gesamte Team sein.

Denn Müller stellt klar: Hier geht es nicht um Einzelne. „Wenn wir am Ende absteigen, ist die Mannschaft abgestiegen.“ Sie haben viel mitmachen müssen in Garmisch-Partenkirchen in diesen Fußball-Monaten. Corona-Pandemie, diverse Verletzte, ein Trainerwechsel nach einem Spiel – und doch habe es nie einen Bruch gegeben, versichert der Stürmer.

Mit Ehekirchen kommt ein kämpferisch starker Gegner an den Gröben, einer auf Augenhöhe in allen Bereichen. Was denn jetzt zähle, in den letzten vier Spielen? Müller reichen zwei kurze Worte, um eine Antwort zu finden: „Der Wille.“ (Andreas Mayr)