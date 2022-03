Garmisch-Partenkirchen startet Mission Klassenerhalt: Kunzendorf mausert sich zu Startelfkandidat

Von: Oliver Rabuser

Startelfkandidat: Lukas Kunzendorf (r.) entwickelt sich beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen prächtig, könnte gegen Olching von Beginn an spielen. © oliver rabuser

Zweieinhalb Monate bleiben noch. 39 Zähler könnte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bis zum Saisonende in der Fußball-Landesliga theoretisch noch sammeln.

Garmisch-Partenkirchen – Und am besten, die Elf von Christoph Saller fängt bald damit an. Damit das große Ziel, der erneute Klassenerhalt, so schnell wie möglich näherrückt. Zum Auftakt gastiert der SC Olching auf dem Kunstrasenplatz am Gröben. Der SCO steht nach dem 4:2-Erfolg über den SV Mering im Nachholspiel in der Tabelle knapp vor den Werdenfelsern.

In Saller hat sich eine Mischung aus Entspanntheit und Zuversicht breit gemacht. Warum auch zaudern oder bangen? Seine Spieler haben im Endspurt der Hinserie ja schließlich gezeigt, was in ihnen steckt. Das muss nach fast vier Monaten Wettkampfpause freilich nicht zwingend so weitergehen – für Zweifel besteht dennoch auch kein Anlass. „Es ist kein ,do or die-Spiel‘“, stellt Saller klar. Also kein Spiel, bei dem es um alles oder nichts geht. Olching habe den Vorteil, bereits ein Match absolviert zu haben. „Aber wir sind gut vorbereitet und brauchen nicht zu verkrampfen.“ Für den Coach begann die Pflicht schon vor ein paar Tagen. Als er sich dem Videostudium des Olchinger Auftaktsieges widmete und in einem Bereich zu klaren Erkenntnissen kam. „Drei Treffer fielen aus Standards.“ Heißt aus FC-Sicht natürlich, verstärktes Augenmerk auf ruhende Bälle zu legen. Freilich hat Saller auch Olchinger Anfälligkeiten ausgemacht – die aber bespricht er intern mit seinen Schützlingen.

Wer von selbigen bei Anpfiff auf dem Platz stehen wird, wusste der Trainer am Freitag selbst noch nicht. Zwei bis drei Positionen hängen von der taktischen Marschrichtung ab, respektive von den möglichen Gegenspielern. Zudem waren Torhüter David Salcher und Elian Schmitt unter der Woche krank. Christoph Schmidt fehlte die vergangenen Wochen zudem angeschlagen. Berücksichtigung findet natürlich auch das Kriterium Kunstrasen, wo man einen Tick schneller spielen müsse. Ziemlich sicher in der Startelf dürfte Michel Naber stehen. Nicht nur, weil der 23-jährige Rückkehrer eine der positiven Erscheinungen der Vorbereitung war. Er ist auch einer, der die Mitspieler verbal mitnimmt. „Ein Segen für die Kommunikation“, betont Saller. Nabers direkter Nebenmann im Mittelfeld könnte Kapitän Stefan Durr sein. Oder Lukas Kunzendorf. Es gab Zeiten, da hätte Saller nicht so lange über die Zentrale grübeln müssen. Doch nimmt die Entwicklung Kunzendorfs beim 1. FC immer mehr an Fahrt auf. „Er wird immer stabiler“, erklärt der Coach. Neuzugang Benny Nanga und Wiedereinsteiger Andreas Grasegger nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Bei aller Euphorie, dass es wieder losgeht – die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig: Der 1. FC weist die Zuschauer am Gröben darauf hin, dass beim Auftaktmatch die 2G-Regelung gilt und die Fans beim Einlass kontrolliert werden. Zudem gilt auch am Platz die Maskenpflicht.