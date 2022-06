„Abstieg war für uns lange Zeit undenkbar“: FC GAP nach Doppelabstieg vor Umbruch

Von: Oliver Rabuser

Allgemeine Fassungslosigkeit: Niedergeschlagene Spieler des 1. FC Garmisch-Partenkirchen direkt nach dem Landesliga-Abstieg. © rabuser

Fußball gespielt wird beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen auch nach dem Abstieg beider Herrenteams. Doch ist so kurz nach dem Eintreten des Worst-Case-Szenarios vieles in der Schwebe.

Garmisch-Partenkirchen – Ebenso schmerzt der Verlust des Alleinstellungsmerkmals, in der Landesliga zu kicken. Sportvorstand Arne Albl versucht die Gemengelage am Gröben einzuordnen.

Herr Albl, haben Sie die Geschehnisse schon ein wenig verdauen können?

Naja, was heißt verdauen: In der Landesliga ist natürlich alles etwas einfacher. Auf der anderen Seite ist das Anforderungsprofil in der Bezirksliga nicht ganz so hoch. Womöglich kann man jetzt anderen Spielern den 1. FC schmackhaft machen, die man nicht auf der Rechnung hatte. Tatsache ist, dass in der Mannschaft deutlich mehr Potenzial steckt als der Abstieg. Das müssen wir jetzt auf den Rasen bringen.

Hat der Abstieg womöglich bei weiteren Kickern Abwanderungsgedanken ausgelöst?

Mir ist bis jetzt nichts bekannt. Wir treffen uns diese Woche nochmals, da werden sich dann alle final äußern. Man muss hier aber auch an den Charakter der Spieler appellieren. Wir haben die Signale aus der Mannschaft wahrgenommen und die entsprechenden Entscheidungen getroffen. Da braucht jetzt keiner rumjammern.

Wo setzt ihre Ursachenforschung an?

Natürlich muss man vieles hinterfragen, auch im Vorstand. Man kann es an vielen Dingen festmachen. Für die missliche Personallage kann niemand etwas – und im Winter nachzulegen, ist nicht einfach. Aber es haben auch individuelle Befindlichkeiten dazu beigetragen. Vielleicht hätten wir einen bestimmten Schlendrian konsequenter unterbinden müssen. Klar ist auch: So ein Seuchenjahr hat man nicht oft.

Sportvorstand des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: Arne Albl. © or/archiv

Wäre nach dem Abschied Christoph Sallers eine klare Trainerlösung zielführender gewesen?

Daran lag es meines Erachtens nicht. Die Mannschaft hat ja auch gute Spiele gemacht. Wir wollten eine schnelle Lösung mit Leuten, die das Team kennen. Ein neuer Trainer hätte wenigstens drei Wochen gebraucht, um alle Spieler ausreichend kennenzulernen. Aber ja, für Außenstehende war das sicher nicht das Gelbe vom Ei.

Mit nur 45 Saisontoren (ohne Relegation) stellte der 1. FC gemeinsam mit Neuburg/Donau die zweitschwächste Offensive. Liegt hier der Hund begraben?

Zum Teil. Wir haben dafür mit die wenigsten Gegentore kassiert – und die Defensive beginnt ganz vorne. Natürlich hatten wir im Angriff keinerlei Alternativen. Die entsprechende Offensivpower ist im Landkreis nicht so gegeben. Die wenigen Spieler, die es gibt, haben wir ja kontaktiert. Wie zum Beispiel Georg Kutter.

Jetzt braucht es frische Kräfte. Wie weit sind die Planungen fortgeschritten?

Einiges ist unklar. Wir haben mit den betreffenden Kandidaten nicht wirklich über die Bezirksliga gesprochen. Ein Abstieg war für uns lange Zeit undenkbar. Jetzt müssen wir die bereits geführten Gespräche erst updaten. Ich denke, am bestehenden Kader ändert sich nicht viel. Auf einigen Positionen brauchen wir schon den einen oder anderen Spieler. Momo Diaby kehrt zurück, darüber hinaus gibt es viele Kontakte. Bezirksliga muss kein Ausschlusskriterium sein. Bis 30. Juni können jederzeit Spieler dazustoßen.

Können Sie das kursierende Drohgebärde, dass Hauptsponsor Langmatz seine Investitionen zurückfährt, präzisieren?

Die Firma Langmatz hat uns die letzten Jahre gut unterstützt, dafür sind wir sehr dankbar. Aber künftig wird das nicht mehr in dem Umfang der Fall sein, wie es mal war. Wir müssen das heruntergefahrene Engagement vielschichtig kompensieren. Es fällt einiges an Spritgeld für Spieler weg. Aber wir überprüfen auch das Preis-/Leistungsverhältnis eines jeden Akteurs. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen. Generell ist das Sponsoring seit Corona nicht einfacher geworden. Wir sind gezwungen, an bestimmten Schrauben zu drehen.

Beim TSV Murnau läuft es gefühlt antizyklisch zum 1. FC. Ist das eine reine Budget-Frage?

Ich denke nicht, dass in Murnau viel mehr Geld da ist. Aber die Euphorie rund um den Verein ist größer, das Einzugsgebiet besser. Es gibt auch mehr Helfer, die vom Platz bis zur Organisation im Hintergrund für breitere Unterstützung sorgen.

Kommen wir zur Zweiten Mannschaft: Die ist quasi im Schatten der Ersten hinten runtergefallen. Einige gute Nachwuchsspieler werden wohl studieren gehen und wegfallen. Zudem hören beide Trainer auf. Reicht´s überhaupt für zwei komplette Kader im Seniorenbereich?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht absehbar. Das Thema Trainer ist eines, das wir schnell erledigen müssen. Auf der anderen Seite darf der Einwurf erlaubt sein: Was hat uns die Zweite gebracht seit wir in die Landesliga aufgestiegen sind? Das lag nicht an den Trainern. Die Bereitschaft der Spieler, bei der Ersten auf der Bank zu sitzen, oder nur ein paar Minuten zu spielen, und tags darauf dann in der Reserve aufzulaufen, ist längst nicht mehr so hoch wie in früheren Jahren. Aber in diesem Punkt ist es schwierig, so kurz nach dem Abstieg ein komplettes Fazit zu ziehen und Lösungen zu präsentieren.

Es gibt zwar beim 1. FC einen gewählten Vorstand. Sie aber werden in der Öffentlichkeit als Alleinunterhalter wahrgenommen. Zuletzt sprachen Sie von fehlender Unterstützung.

Das ist in der Tat schwierig. Es zieht sich wie ein roter Faden durch und ist nicht nur bei uns so, also kein spezielles Problem des 1. FC. Sicher gibt es einige Vereine, die aktuell besser aufgestellt sind. Aber auch da kommt oft nichts nach, wenn dann mal einer aufhört.

Das Interview führte Oliver Rabuser.