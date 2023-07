Etablieren heißt das Ziel: 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Teamcheck

Von: Oliver Rabuser

Das Team der Saison 23/24: (h.v.l.) Noah Pawlak, Christoph Schmidt, Lukas Kunzendorf, Julian Bittner, Fabio Koch, Michel Naber, Gabriel Rusitschka, (Mitte v.l.) Zeugwart Gerd Lehmann, Coach Florian Heringer, Vitus Wagensonner, Korbinian Helm, Florian Langenegger, Jonas Poniewaz, Michael Gladiator, Jonas Schrimpf, Matthias Schmidt, Fitnesstrainer Stefan Elsner, Physio Resa Schießelbauer, (v.v.l.) Ludwig Scherer, Julian Ademi, Vinzent Finkert, Davis Salcher, Kevin Hock, Jakob Jörg, Nicolai Bierling. Es fehlen auf dem Foto: Momo Ndiaye, Gabriel Taffertshofer, Angelo Nick, Adrian Vocaj, Co-Trainer Harti Schmidt. © Oliver Rabuser

Die Rückkehr in die Landesliga folgte nur ein Jahr nach dem bitteren Abstieg unverzüglich. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen greift nach der zweiten Chance, sich in der jüngeren Vergangenheit auf höherem Spielniveau zu etablieren.

Garmisch-Partenkirchen – Die Veränderungen an einem per se qualitativen und perspektivischen Kader blieben trotz eines tiefen Einschnitts überschaubar, die Grundstimmung ist ausnahmslos positiv.

Zu- und Abgänge

Moritz Müllers Wechsel zu Türkgücü München schmerzt, obgleich jedermann dem Torjäger diese Form der Weiterentwicklung gönnt. Nachwuchskeeper Jakob Erhard zieht es in die USA, Selvedin Mesanovic wird ob seines zeitlich aufwendigen Jobs in der Gastronomie nicht über den Status eines Standby-Kickers hinauskommen.

Bei den Neuen wähnt man sich beinahe in einem Bio-Laden. „Alles aus der Region“, lautet die Devise. Matthias Schmidt aus Krün möchte Einsatz und Zweikampfstärke einige Etagen höher einbringen. Michael Gladiator aus Peißenberg ist ein Talent für die Außenbahnen. Nicolai Bierling aus Murnau hat sich im Nachwuchs des TSV 1860 München fortgebildet, kommt im Doppelpack mit dem Angreifer und aus der Marktgemeinde stammenden Vitus Wagensonner von den Drachen. Daniel Do Rosario Fernandes Sebastiao (zuletzt inaktiv) soll sich als Nummer zwei im Tor etablieren. Gabriel Taffertshofer begehrt im offensiven Mittelfeld deutlich mehr Einsatzzeit als zuletzt beim FC Penzberg. Gabriel Rusitschka stammt aus der eigenen Jugend, war zuletzt aber in der Welt unterwegs. Die beiden Angreifer Fabio Koch und Angelo Nick leisten Dienst in der Kaserne Mittenwald. Koch spielte in seiner westdeutschen Heimat bereits höherklassig, Nick in der Talentschmiede des FC Memmingen. Aus dem eigenen Stall bekommen Noah Pawlak, Korbinian Helm und Adrian Vocaj die Gelegenheit, sich zu zeigen.

Die Trainer

Florian Heringer geht mit dem Kredit eines Aufstiegstrainers in sein zweites Jahr am Gröben. Sein kumpelhafter, gleichwohl distanzierter Umgang mit den Spielern kommt allenthalben gut an. Harti Schmidt ist tendenziell eher für die herberen Kernbotschaften zuständig, dabei nicht minder fußball-affin. Die „good cop, bad cop“-Kombination funktionierte in der vorherigen Saison ideal, und es gibt keinerlei Indizien, warum das nicht so bleiben sollte. Stefan Elsner sorgte in den vergangenen Wochen für die nötige Fitness und Koordination. Josef Zech kümmert sich im Rahmen seiner Torwartschule auch um die Keeper des 1. FC.

Vorbereitung

„Sehr gute Beteiligung, viel Gas gegeben“, lautet Heringers Fazit. Die Wertigkeit der Schufterei zeige sich nunmehr in den ersten Punktspielen. Ob des gestiegenen Niveaus müssten ausnahmslos alle Kicker „eine Schippe drauf legen“. Heringer glaubt, dass heuer Kleinigkeiten noch stärker den Ausschlag geben. „Aber es bleibt weiterhin Fußball.“ Die Testreihe verlief von den Terminierungen nicht ganz optimal. Zum Schluss hin aber zeigte der FC, dass er für die neue Herausforderung gewappnet ist. Die Zusammensetzung der Staffel findet der Coach „sehr reizvoll“. Sämtliche Zugänge hätten sich tadellos eingefügt. Die Qualität „um uns wehren zu können“, sei gegeben.

System und Taktik

Die Dreier-Abwehrreihe mit Überzahl im Mittelfeld war in der Bezirksliga ein probates Mittel für das zumeist überlegene FC-Team. Jetzt aber braucht es Alternativen. Heringer setzt nicht nur auf die Viererkette als optionale defensive Grundordnung, vielmehr auf hohe Flexibilität im Mittelfeld sowie die grundsätzlich offensive Ausrichtung. „Aber wir werden weniger Ballbesitz haben, müssen deswegen variabel umstellen können.“ Zu diesem Plan gehören auch die jungen Spieler. „Sie sollen ihre ersten Fußabdrücke hinterlassen.“

Denkbare Probleme

Müller zu ersetzen, wird die Herkulesaufgabe des Teams. Die Verantwortung muss breitschultrig aufgeteilt werden. Koch und Nick konnten bislang kaum zeigen, ob sie die erhofften Sturmtanks sind. Als schwierig gestaltet sich auch die Verbindung zur Zweiten. Die A-Klasse ist als Unterbau wenigstens zwei Klassen zu niedrig. Heringer betont die Wichtigkeit, eine „gute Lösung“ für Spieler zu finden, die den Sprung in die Erste nicht auf Anhieb schaffen. Einsätze in der Reserve sollen nicht verpflichtend sein. Doch sollen gewisse Anreize und Boni die Bereitschaft erhöhen.

Fazit und Prognose

Quantitativ ist der 1.FC hinreichend aufgestellt, der Kader breiter als im Vorjahr. Als Vorteil könnte sich herausstellen, dass die Mannschaft vom Torhüter über die Abwehr bis hin zum Mittelfeld eingespielt ist. Losgelöst des unabdingbaren Zirkels an Führungsspielern, tritt das FC-Team als gleichberechtigtes, homogenes Team ohne erkennbare Problemkicker auf. Auch das kann sich als Vorteil entpuppen. Klar ist aber auch, dass man auf eine Reihe an Gegnern treffen wird, die vor nicht allzu langer Zeit eine (Pullach, Halbergmoos) oder gar zwei (1860 Rosenheim) Ligen höher unterwegs waren und über breiteren Handlungsspielraum verfügen. Deswegen gilt: Es geht nur um den Verbleib in der Landesliga. (or)