„Hätte meinen können, der ganze Fuß ist ab“: Saison für Heringer beendet

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Immerhin nicht so schwer verletzt, wie erst befürchtet: Maximilian Heringer. © 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Das sah übel aus: Maximilian Heringer musste am Mittwoch mit dem Sanka ins Krankenhaus. Die Saison mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist für ihn vorbei.

Garmisch-Partenkirchen - Der Schrei drang durch Mark und Bein. „Da hätte man meinen können, der ganze Fuß ist ab“, erinnert sich Hans-Georg Huber an jenen Moment am vergangenen Mittwoch, als Maximilian Heringer im Rasen hängen geblieben war und wenig später mit dem Sanka ins ortsansässige Klinikum gebracht wurde. Inzwischen sind immerhin die schlimmsten Befürchtungen vom Tisch.

Der Verdacht auf gerissene Außenbänder dürfte sich allerdings bestätigen, womit die Saison für den Oberhauser beendet wäre. Wieder ein Mentalitätsspieler weniger, und wieder eine Alternative für die Startelf weggebrochen. Den 1. FC erwischt es heuer mächtig. Auch Stefan Durr ist für die Partie am Samstag außen vor. Der Kapitän laboriert an einer eitrigen Entzündung im Fersenbereich, die die Einnahme von Antibiotika erfordert. „Damit die Achillessehne nicht angegriffen wird“, erklärt Huber. So wird Jonas Schrimpf auf die Acht rücken und sich dabei von Jakob Jörg und Andreas Grasegger absichern lassen. Schrimpfs Außenposition übernimmt Reserve-Torjäger Julian Bittner. Er soll mit Geschwindigkeit und unkonventionellem Spiel zum Überraschungsfaktor werden. (or)