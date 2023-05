„Das ziehe ich nie mehr aus“: Vereins-Ikone Andreas Greinwald in den Ruhestand verabschiedet

1. FC Garmisch-Partenkirchen

Der Begriff „Ikone“ trifft es am besten. Andreas Greinwald (r.) ist ein Stück DNA des 1.FC Garmisch-Partenkirchen, ein wesentlicher Teil der Vereinsgeschichte.

Garmisch-Partenkirchen – Der frühere Bankkaufmann bekleidete jedes nur erdenkliche Amt in der Vorstandschaft, betrieb zudem über Jahrzehnte zusammen mit Ehefrau Anita (2. v. l.) den Kiosk im Stadion am Gröben. Unermüdlich stand er bei den Heimspielen der Herrenteams stundenlang am Grill, wodurch ihm auch ein nicht unerheblicher Teil an den Urheberrechten des legendären „FC-Burgers“ zusteht.

Nach einem Schlaganfall in der Corona-Zeit ist Greinwald auf der linken Körperseite eingeschränkt, und die erhoffte Besserung will sich nicht so recht einstellen. Nun wurde das beliebte Ehepaar in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Vom Verein gab es in Person von Schriftführer Torsten Poniewaz (l.) und Vorstand Arne Albl (2. v. r.) für die beiden einen XXL-Geschenkkorb, für den „Anda“ zudem ein Trikot mit der Rückennummer 10, die er als aktiver Spieler stets mit Stolz trug. „Das ziehe ich nie mehr aus“, sagte Greinwald sichtlich gerührt. (or)